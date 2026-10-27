Por: CENET

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Avianca inició una nueva etapa en su historia comercial tras sellar un acuerdo con Etihad Airways, por el que prestará operaciones en la ruta entre Barcelona, en España, y Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos. El contrato, que estará vigente entre el 25 de octubre de 2026 y el 25 de octubre de 2027, marca el ingreso de la aerolínea colombiana al mercado de Emiratos Árabes mediante una fórmula innovadora de colaboración aérea. De acuerdo con la información divulgada por Avianca, se operarán vuelos con aviones Boeing 787 Dreamliner, cada uno con capacidad para 291 pasajeros, en un servicio que será comercializado bajo el código de Etihad Airways y no el de Avianca.

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Esta operación utiliza la modalidad conocida en la industria como wet lease o ACMI, cuyas siglas en inglés corresponden a “aeronave, tripulación, mantenimiento e seguro”. En este esquema, Avianca se encarga de proporcionar los aviones, la tripulación, el mantenimiento y el seguro asociados al servicio, mientras que Etihad Airways, la aerolínea nacional de Emiratos Árabes Unidos, es responsable de vender los tiquetes y gestionar la relación directa con los viajeros. Así, Avianca pone a disposición de su socio emiratí toda su capacidad operativa para vuelos de largo alcance.

La alianza detrás de esta operación se formalizó en julio de 2026, durante el Salón Aeronáutico de Farnborough, en el Reino Unido, donde Grupo Abra —al que pertenece Avianca— y Etihad Airways anunciaron una cooperación estratégica con la idea de fortalecer la conectividad entre América Latina, Medio Oriente y Asia, utilizando las redes integradas de ambas compañías. Según el comunicado oficial, el acuerdo permite que “la capacidad de Avianca se aproveche para respaldar el desarrollo de sus aliados”, mientras que las compañías exploran diferentes formas de generación de valor para los viajeros gracias a la complementariedad de sus recursos.

Durante el periodo de un año que contempla este contrato, Avianca estará a cargo de todos los servicios operativos en la ruta entre Barcelona y Abu Dabi, mientras que Etihad mantendrá la gestión comercial de los vuelos hacia los pasajeros. De acuerdo con la empresa colombiana, el acuerdo no solo permite a Avianca participar en nuevas geografías, sino que también representa una muestra de cómo las aerolíneas pueden colaborar para expandir sus alcances sin necesidad de comercializar los vuelos bajo su propio nombre o código.

La operación es uno de los primeros resultados tangibles de la alianza anunciada por Grupo Abra y Etihad Airways, y pone en marcha una fórmula de cooperación en el que cada parte aporta sus fortalezas. Así, Avianca da un paso importante fuera de sus rutas tradicionales, con un rol protagonista en el desarrollo de conexiones internacionales clave para el sector aéreo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la modalidad wet lease o ACMI en la industria aérea?

La modalidad wet lease, conocida también por las siglas ACMI (aeronave, tripulación, mantenimiento e seguro, en inglés), es una forma de alquiler en la que una aerolínea proporciona el avión junto con su personal, mantenimiento y seguro, pero la comercialización de los vuelos corre a cargo de la aerolínea contratante. Este esquema es clave en acuerdos entre compañías que buscan aumentar su capacidad operativa sin comprar o arrendar directamente aviones.

¿Cómo se beneficiará Avianca de la alianza con Etihad Airways para operar la ruta Barcelona-Abu Dabi?

Avianca aprovechará su experiencia y recursos en vuelos de largo alcance para operar la ruta entre Barcelona y Abu Dabi. La alianza con Etihad Airways le permite ingresar al mercado de los Emiratos Árabes Unidos y posicionarse fuera de sus rutas habituales, utilizando un modelo que maximiza el uso de su flota y tripulación, al tiempo que fortalece la conectividad entre distintas regiones a través de la red del Grupo Abra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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