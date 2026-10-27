Por: CENET

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Enka, compañía especializada en reciclaje y soluciones sostenibles, confirmó la aprobación de inversiones por más de 15 millones de dólares, con el objetivo de robustecer su capacidad de reciclaje de plástico PET (polietileno tereftalato) en Colombia y aumentar el uso de energías renovables en sus operaciones fabriles. Estas decisiones, autorizadas por la junta directiva, contemplan la construcción de una tercera planta de reciclaje 'botella a botella', así como el desarrollo de un sistema de energía solar para suministrar parte de la demanda energética de sus procesos industriales, según detalló la empresa.

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El eje principal de esta expansión es la nueva planta destinada a la producción de resina reciclada EKO®PET, elaborada a partir de botellas posconsumo y apta para aplicaciones que exigen contacto con alimentos. Esta instalación tendrá la capacidad de producir 16.500 toneladas por año. La apuesta responde al crecimiento anticipado en la demanda de resina reciclada de grado alimenticio dentro del mercado nacional y busca asegurar el suministro para compañías sujetas a metas regulatorias y compromisos de sostenibilidad, especialmente en cuanto al uso de materiales reciclados en sus productos, de acuerdo con información de Enka.

Asimismo, la iniciativa impactará la cadena de aprovechamiento de residuos; el incremento de capacidad requerirá mayores volúmenes de botellas PET recuperadas. Según datos suministrados por la firma, esto podría beneficiar económicamente a unas 200.000 familias que dependen del reciclaje en Colombia. Sobre esto, Álvaro Hincapié, presidente de Enka, explicó que la economía circular —modelo que busca reutilizar materiales y maximizar los recursos— necesita inversiones tangibles: "La economía circular requiere inversiones que conviertan los compromisos en acciones concretas. Con este proyecto consolidamos un modelo que genera beneficios para toda la sociedad, contribuimos a que millones de botellas sean recolectadas y recicladas en lugar de terminar contaminando calles, ríos y mares".

Enka también aseguró que la nueva infraestructura le permitirá abastecer a empresas que deben cumplir la normativa colombiana sobre plásticos de un solo uso. Por otro lado, la compañía avanzará en la implementación de un proyecto de energía solar para abastecer parcialmente sus plantas de reciclaje, reduciendo las emisiones asociadas a la producción. Esta acción se suma a otras adoptadas anteriormente, como el reemplazo de materias primas vírgenes por materiales reciclados y la disminución del consumo de recursos naturales.

Así, la firma busca consolidar su posición en el reciclaje de PET y avanzar en la integración de fuentes renovables a su sistema energético, alineándose con exigencias legales y corporativas cada vez más estrictas en gestión de residuos y reducción de la huella ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de la nueva planta de reciclaje de Enka sobre la economía y el medioambiente en Colombia?

La nueva planta de reciclaje de Enka tendrá un efecto directo al aumentar la demanda de botellas PET recuperadas, lo que podría beneficiar a cerca de 200.000 familias involucradas en el reciclaje, según cifras de la empresa. Además, incrementará la producción de resina reciclada apta para contacto con alimentos, ayudando a las empresas a cumplir normativas y metas de sostenibilidad, y reduciendo la cantidad de residuos plásticos en el entorno colombiano.

¿Cómo contribuye el uso de energía solar en las plantas de reciclaje de Enka a la sostenibilidad?

El uso de energía solar en las plantas de Enka permitirá reducir las emisiones generadas por los procesos industriales, de acuerdo con la información de la compañía. Esta medida refuerza su compromiso ambiental, sumándose a la sustitución de materias primas vírgenes por materiales reciclados, y contribuye a aumentar la participación de fuentes de energía renovable dentro de la matriz energética de la firma.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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