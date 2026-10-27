Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Mi Casa en Bogotá’, impulsado por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), ha sido seleccionado como uno de los cuatro finalistas en la categoría Proyecto – Vivienda de los World Smart City Awards 2026, galardón que reconoce iniciativas innovadoras a nivel mundial. De acuerdo con la SDHT, el reconocimiento internacional se da por el modelo de vivienda asequible que promueve la inclusión social y la transformación urbana en la capital. Bogotá compite en esta categoría junto a ciudades de Brasil, Turquía y Grecia. El ganador será anunciado en Barcelona el miércoles 4 de noviembre de 2026 durante el Smart City Expo World Congress, un evento donde participan ciudades, organismos multilaterales, centros de investigación y representantes del sector privado.

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La propuesta de Bogotá resalta por su concepción de la vivienda no solo como acceso a un inmueble, sino como un motor de cambio socioeconómico que busca transformar barrios y fortalecer la inclusión social. Según datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, el programa ha entregado más de 38.000 subsidios de vivienda de un objetivo de 75.000 para el cuatrienio, dirigidos especialmente a hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos (76,7 % de los beneficiarios) y a mujeres cabeza de hogar (64,4 % de los subsidios). Este enfoque busca atacar las desigualdades y ofrecer oportunidades concretas a quienes tradicionalmente han enfrentado más obstáculos para acceder a una vivienda digna.

De fondo, la estrategia de ‘Mi Casa en Bogotá’ está alineada con la revitalización urbana, pues la llegada de nuevas viviendas impulsa mejoras en calles, servicios y espacios públicos. Según la SDHT, en los barrios donde se han asignado subsidios, el Índice de Revitalización Urbana pasó de 0,41 a 0,46 en promedio, lo que refleja avances en la calidad del entorno para las familias beneficiarias.

En la competencia, proyectos como el de Curitiba, Brasil, relocalizan a familias de áreas riesgosas a barrios con servicios, mientras que en Urla, Turquía, se busca aprovechar viviendas de temporada para crear soluciones habitacionales permanentes mediante ecosistemas compartidos y movilidad sostenible. En Grecia, la apuesta pasa por la remodelación y codiseño de edificios con participación comunitaria. El programa de Bogotá resalta así por su combinación entre subsidios focalizados, empoderamiento de la mujer y mejoramiento del entorno urbano.

Con la nominación y la participación en el Congreso, Bogotá no solo espera obtener el premio, sino también establecer alianzas y cooperación técnica con otros actores internacionales, con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La validación por parte de jurados internacionales refuerza la relevancia de este modelo para debatir globalmente sobre el acceso a vivienda digna. De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, llegar a la final representa un logro que va más allá de cualquier trofeo: inscribir a Bogotá como referente en la conversación mundial sobre vivienda adecuada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el programa ‘Mi Casa en Bogotá’ fue nominado a los World Smart City Awards 2026?

La nominación de ‘Mi Casa en Bogotá’ se debe a su modelo innovador que integra subsidios de vivienda focalizados hacia hogares de menores ingresos y mujeres cabeza de hogar, asociando el acceso a vivienda con procesos de inclusión social y revitalización urbana. Según la Secretaría Distrital del Hábitat, este enfoque ha permitido mejorar tanto el entorno físico como socioeconómico de los beneficiarios y transformar barrios completos, lo que ha sido destacado por el jurado internacional.

¿Qué es el Índice de Revitalización Urbana y cómo impacta el programa ‘Mi Casa en Bogotá’?

El Índice de Revitalización Urbana es una herramienta utilizada para medir el desarrollo y mejoramiento de las condiciones urbanas en barrios o sectores específicos. De acuerdo con la información de la SDHT, gracias al programa ‘Mi Casa en Bogotá’, este indicador aumentó de 0,41 a 0,46 en zonas donde residen los beneficiarios, lo que significa que la llegada de nuevas viviendas se ha traducido en mejores calles, servicios públicos y espacios de convivencia, beneficiando la calidad de vida en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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