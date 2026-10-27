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Según Colpensiones, a finales de noviembre se entregará la prima de Navidad a los pensionados en Colombia. El pago corresponde a una mesada igual a la que percibe el jubilado.

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De acuerdo con la normativa, esta transferencia se reconoce como una de las mesadas que reciben los jubilados durante el año.

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Los pensionados en Colombia, según indica la norma, reciben un pago más alto que el de las mesadas regulares, toda vez que sobre este no se deben aplicar descuentos.

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¿Quiénes reciben la prima de Navidad entre los pensionados en Colombia?

Según la norma, a diferencia de las mesadas ordinarias de los 12 meses del año, para las cuales el aporte a salud es obligatorio y varía entre el 4 %, el 10 % y el 12 %, según el valor total del ingreso, la mesada adicional de fin de año no está sujeta a descuentos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud ni para el Fondo de Solidaridad Pensional.

Hay que tener en cuenta que esta prima de Navidad se entrega a los beneficiarios de una pensión de sobrevivientes, comúnmente denominada sustitución pensional o pensión heredada, así como a quienes reciben una pensión por invalidez.

(Recomendado: Así se definirá el aumento en el pago de las mesadas de los pensionados en Colombia para 2027)

La ley recuerda que, si la entidad pagadora efectúa alguna retención por salud sobre el valor correspondiente a la prima navideña de los pensionados en Colombia, el jubilado puede presentar una reclamación directamente ante la administradora para solicitar la devolución.

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