Por: VALORA ANALITIK

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Se siguen conociendo propuestas concretas sobre cuánto debería subir el salario mínimo en Colombia para el año entrante. Ahora, los comerciantes, representados por Fenalco, dieron a conocer las que consideran que deberían ser las bases de la discusión.

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Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que el ajuste que se defina para 2027 debe proteger a las empresas y los comercios del país, sin dejar de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

(Vea también: Alertan por problema que se daría con el salario mínimo para el otro año en Colombia; ¿de qué depende?)

Para el presidente de Fenalco, no es viable considerar otro aumento del salario mínimo en Colombia tan alto como el decretado para este año, al que atribuyó la inflación y la pérdida de puestos de trabajo.

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Con base en lo anterior, el líder de los comerciantes propone que el incremento no supere el 9 %, mientras que analistas y otros empresarios del país consideran que el límite debería ser del 8 %.

Este sería el salario mínimo en Colombia con un aumento del 9 %

Si se aceptara la propuesta de un aumento del 9 %, el salario mínimo quedaría en $1.952.086, lo que representaría un ajuste cercano a los $162.000, sin incluir el incremento del auxilio de transporte.

“La inflación producto del incremento del 23% al salario mínimo está en los niveles que está, y aquí el Banco de la República ha hecho una tarea importante que nosotros hemos reconocido”, señaló Cabal.

El dirigente gremial pidió retomar un ajuste salarial que, aunque resulte políticamente costoso para el Gobierno, “para las empresas, los ciudadanos y los mismos trabajadores va a ser importante”.

(Lea también: Con esta propuesta, salario mínimo en Colombia podría quedar muy cerca de los $2.500.000)

Se prevé que la discusión sobre el salario mínimo en Colombia para el año entrante comience a mediados de noviembre, con la participación del Gobierno, los empresarios, los trabajadores y los pensionados.

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