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Andrés Carne de Res avanza en su expansión nacional con su llegada a Barranquilla. Estos movimientos coinciden con importantes transformaciones en su gobierno corporativo, luego de que Inmaculada Guadalupe y Amigos (IGA), sociedad vinculada a la cadena, concentrara nuevamente su atención en su principal marca gastronómica.

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Fundado en 1982 en Chía por Andrés Jaramillo y María Stella Ramírez, Andrés Carne de Res evolucionó de un restaurante especializado en carnes a un concepto que integra gastronomía, música, baile y espectáculos, convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas del entretenimiento gastronómico colombiano.

Su expansión comenzó en Bogotá, con la apertura de Andrés D.C. en 2009, y continuó en Medellín en 2018, con un establecimiento de aproximadamente 2.500 metros cuadrados en el centro comercial Río Sur. En noviembre de 2020 llegó a Cartagena, al centro comercial La Serrezuela, consolidando su presencia en uno de los principales destinos turísticos del país.

En 2026, la cadena anunció una nueva etapa de crecimiento con su llegada a Cali, mediante un restaurante de más de 1.200 m² en Cenco Limonar, sumado a esta nueva apuesta en Barranquilla

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La llegada de Andrés Carne de Res a Barranquilla tiene un componente inmobiliario especialmente relevante. Su establecimiento estará ubicado en Vive Río, frente al Gran Malecón y junto al centro de eventos Puerta de Oro, en un sector que se ha transformado en uno de los principales corredores turísticos, gastronómicos y recreativos de la ciudad.

Vive Río es un complejo inmobiliario de uso mixto. El proyecto contempla una inversión originalmente estimada en $300.000 millones y cerca de 104.000 metros cuadrados de construcción.

Su diseño comprende dos torres de 34 pisos, inspiradas en las velas de las embarcaciones, con 760 apartamentos de entre 36 y 133 metros cuadrados. La propuesta combina vivienda permanente, alojamiento turístico, oficinas, comercio y servicios, conformando un ecosistema que genera diferentes oportunidades de consumo.

Uno de sus componentes es Gastro Río, una plataforma comercial de aproximadamente 7.090 metros cuadrados y 36 locales, destinada a restaurantes, cafeterías, entretenimiento y comercio de conveniencia. Su localización permite aprovechar tanto la demanda de residentes y huéspedes como el flujo de visitantes del Gran Malecón.

Entre las marcas anunciadas para el complejo figuran Andrés Carne de Res, Farmatodo, Happy Wine y Nori Hand Roll. La incorporación de operadores reconocidos busca posicionar el desarrollo como un destino comercial y gastronómico, más allá de su función residencial.

La importancia del proyecto radica en su capacidad de integrar diferentes actividades económicas. A diferencia de un centro comercial tradicional, Vive Río puede captar consumidores provenientes de la vivienda, el turismo, las oficinas, los eventos y el espacio público circundante.

La llegada de Andrés Carne de Res representa una apuesta por el creciente mercado de entretenimiento de Barranquilla. La empresa busca trasladar al Caribe colombiano su propuesta de gastronomía y espectáculo, caracterizada por una ambientación temática, música y presentaciones artísticas.

La apertura contempla alrededor de 100 oportunidades laborales para cocineros, meseros, músicos, bailarines y actores, reflejando la importancia del componente cultural dentro de su modelo de negocio.

Para Gastro Río, la presencia de Andrés puede convertirse en un factor de diferenciación comercial. Una marca con reconocimiento nacional tiene potencial para generar visitas propias, ampliar la permanencia de los consumidores y beneficiar indirectamente a otros establecimientos del complejo.

Sin embargo, esta incorporación también plantea desafíos. El Gran Malecón ya cuenta con una oferta gastronómica y de entretenimiento que compite por el gasto de residentes y turistas. Andrés deberá demostrar que su experiencia justifica una mayor frecuencia de visitas y logra construir una clientela recurrente.

Desde la perspectiva inmobiliaria, el desempeño del restaurante deberá evaluarse por su capacidad de generar tráfico incremental, productividad por metro cuadrado y complementariedad con la mezcla comercial de Gastro Río.

La expansión de Andrés Carne de Res coincide con importantes cambios en el gobierno corporativo de Inmaculada Guadalupe y Amigos (IGA), sociedad controlada mayoritariamente por la familia Robayo Ferro, mientras su fundador, Andrés Jaramillo, conserva una participación minoritaria.

Según información publicada por Halcones y Palomas, Douglas Roy Hewson, vinculado al fondo Portland Private Equity, salió de la junta directiva y fue reemplazado por Laura Carolina Tarazona Raguá. Asimismo, Laura María Medina Peláez asumió la gerencia general y Alfonso Vargas Rojas ingresó como suplente en reemplazo de Robert Wilfred Almeida.

Esta reorganización se produce después de las desinversiones reportadas en Kokoriko y Mimo’s, lo que sugiere un cambio de estrategia: pasar de un grupo gastronómico diversificado a una estructura empresarial más concentrada en Andrés Carne de Res, su marca de mayor reconocimiento. La salida de representantes vinculados a fondos de inversión también plantea interrogantes sobre la evolución de la estructura de propiedad, aunque no constituye evidencia de modificaciones accionarias.

En 2025, IGA registró ingresos por $246.000 millones, utilidades netas de $23.000 millones y una planta de 1.192 trabajadores, cifras que reflejan su dimensión empresarial. Los cambios directivos coinciden con la expansión hacia Cali y Barranquilla, que exigirá mayores capacidades de gestión, control de costos y eficiencia operativa.

El desafío de esta nueva etapa será transformar el posicionamiento de Andrés Carne de Res en un crecimiento rentable y sostenible, demostrando que la concentración en su marca insignia puede generar mayor valor para los accionistas y fortalecer su competitividad en la industria gastronómica colombiana.

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