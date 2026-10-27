Por: CENET

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Las acciones de Nu Holdings, empresa matriz del banco digital Nubank, experimentaron una caída significativa en los mercados internacionales luego de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Esta baja expuso el nerviosismo de los inversionistas ante el resultado electoral, que no era el previsto por una parte sustancial del mercado, y el consiguiente aumento de la incertidumbre respecto al rumbo económico que adoptará el país bajo la nueva administración.

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Según la cotización registrada durante la jornada de este lunes, los títulos de Nu Holdings alcanzaron un precio de 12,46 dólares estadounidenses por acción; esto representó una variación diaria negativa del 17,79 %, lo que se tradujo en una pérdida de 2,69 dólares por acción. Este desplome ocurrió en un contexto de elevada volatilidad para los activos brasileños. De acuerdo con la información proporcionada, la Bolsa de São Paulo tuvo que activar mecanismos de protección tras las marcadas caídas en el mercado de acciones, mientras que el real brasileño sufrió una depreciación importante frente al dólar estadounidense tras el anuncio del triunfo de Lula.

Las expectativas antes de la elección eran otras: muchos inversionistas habían incorporado en los precios de los activos brasileños la previsión de una victoria de Flávio Bolsonaro y la continuidad de políticas consideradas más afines a los intereses del mercado y de la inversión privada. Por ello, el resultado fue un choque para quienes esperaban una mayor estabilidad. En consecuencia, la reacción negativa del mercado no se limitó a Nu Holdings, sino que se extendió a acciones de otros sectores clave, como el financiero, el energético y el de consumo, con pérdidas importantes durante la misma jornada, como reporta la fuente original.

Aunque la caída de Nu Holdings coincidió con la tendencia general del mercado, su magnitud resaltó debido al peso que la entidad tiene en el sector tecnológico y bancario latinoamericano. Nubank, que ha consolidado una base de clientes en países como México y Colombia, sigue teniendo a Brasil como su principal fuente de ingresos y operaciones, lo que intensifica la vulnerabilidad de su cotización ante cambios de percepción sobre el futuro económico local.

Analistas de mercado citados en la información explicaron que, tras eventos políticos de alto impacto, es común ver ventas masivas cuando los resultados se apartan de lo que se preveía. Bajo este escenario, la atención de los mercados internacionales estará dirigida a las primeras señales económicas y políticas de la administración de Lula, especialmente en aspectos de política fiscal, gasto público y regulación financiera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cayeron las acciones de Nu Holdings tras las elecciones en Brasil?

Las acciones de Nu Holdings sufrieron una fuerte caída después de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, ya que los inversionistas reaccionaron a la incertidumbre generada por el inesperado resultado electoral. De acuerdo con la información proporcionada, muchos en el mercado esperaban la continuidad de políticas más favorables para la inversión privada. La reacción adversa se reflejó tanto en el descenso de la Bolsa de São Paulo como en la depreciación del real brasileño.

¿Cómo afecta el contexto político de Brasil a empresas como Nubank?

El ambiente político de Brasil influye directamente en empresas con alta exposición al país, como Nubank, cuya operación y niveles de ingreso dependen en gran medida del mercado brasileño. Por esto, cambios políticos que aumentan la percepción de riesgo o incertidumbre, como una elección inesperada, tienden a afectar su cotización bursátil de manera más pronunciada que el promedio del mercado, como se evidenció en la jornada posterior a las elecciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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