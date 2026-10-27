Por: CENET

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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superservicios, anunció una intensificación en sus actividades de inspección y vigilancia sobre las empresas generadoras de energía eléctrica, con el objetivo de verificar que cumplan sus obligaciones respecto al suministro nacional. Esta decisión surge tras las instrucciones impartidas por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en su más reciente alocución, de acuerdo con información oficial suministrada por la entidad.

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Superservicios explicó que fortalecerá las medidas que ya venía adoptando para revisar los deberes de las empresas generadoras, en especial aquellas que reciben recursos provenientes del cargo por confiabilidad. Este cargo es un mecanismo incluido en las facturas de energía que pagan las personas usuarias, y tiene por objetivo asegurar que el país cuente con electricidad en momentos de alta demanda o cuando el sistema lo requiera. La entidad señaló, además, que se enfocará en analizar si las empresas que reciben estos ingresos realmente cumplen los compromisos que derivan de ello.

Si durante este proceso la Superintendencia detecta posibles incumplimientos, adelantará las acciones de control e implementará las medidas que estén dentro de sus competencias. La supervisión es especialmente relevante, ya que la disponibilidad de la energía y la capacidad de respuesta del sistema eléctrico constituyen puntos clave que deben ser observados por las autoridades del sector. Por esta razón, la entidad no solo verificará el cumplimiento formal de obligaciones, sino que también hará seguimiento a la efectividad de la energía disponible y buscará anticipar posibles situaciones que puedan afectar la continuidad del suministro.

Según Superservicios, desde el inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella ya se realizaban inspecciones, mesas de seguimiento y otras acciones de vigilancia a las empresas generadoras para evaluar tanto el cumplimiento de sus obligaciones legales como la correcta aplicación del cargo por confiabilidad. Ahora, con las nuevas directrices presidenciales, estas actividades se incrementarán con el fin de identificar posibles fallas y tomar las acciones pertinentes. Sin embargo, la entidad no precisó cuáles empresas serán revisadas ni mencionó sanciones específicas hasta la fecha.

Adicionalmente, Superservicios comunicó que se sumará a la campaña nacional orientada al ahorro de agua, energía y gas, impulsada por el presidente. Este esfuerzo colectivo involucra a hogares, empresas e instituciones públicas, para promover el consumo responsable, considerando que el uso eficiente de estos servicios es una responsabilidad compartida. Las estrategias propuestas incluyen acciones prácticas que buscan reducir el consumo y proteger la disponibilidad de los recursos para todos los usuarios.

Con la suma de estas acciones, Superservicios ratificó su compromiso de ejercer la vigilancia sobre los servicios públicos domiciliarios, priorizando tanto la calidad y continuidad del suministro como la protección de los derechos de los ciudadanos.

¿Qué es el cargo por confiabilidad en las facturas de energía?

El cargo por confiabilidad es un mecanismo incluido en las facturas de energía, que buscan asegurar la disponibilidad de electricidad en el territorio nacional. Consiste en un pago que realizan los usuarios y que se destina a garantizar que las empresas generadoras cuenten con la capacidad de proveer el servicio en condiciones exigentes o de alta demanda, como lo explicó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

¿Por qué la Superservicios revisa a las empresas generadoras de energía?

La entidad realiza estas revisiones para verificar que las empresas que reciben incentivos económicos cumplan efectivamente con sus obligaciones y puedan garantizar el suministro de energía eléctrica al país, siguiendo las instrucciones impartidas por el presidente y en el marco de la importancia que tiene la continuidad y calidad de los servicios públicos para la sociedad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.