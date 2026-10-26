Por: El Espectador

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Desde agosto pasado, la Corte Constitucional respaldó la reforma pensional promovida por el gobierno de Gustavo Petro y, de acuerdo con la información proporcionada, determinó que su aplicación debería iniciar el 1 de abril del próximo año. Sin embargo, aunque las decisiones parecían definitivas y solo se esperaba la entrada en vigor, actualmente el proceso enfrenta nuevos tropiezos y su implementación podría retrasarse hasta un año más, según los escenarios más optimistas que se han manejado.

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Tanto el Ejecutivo como el Legislativo, junto con Colpensiones (el fondo público de pensiones), han presentado solicitudes formales a la Corte Constitucional para que se prorroguen los plazos previamente contemplados. Las razones principales para estos pedidos de ampliación son, en primer lugar, la insuficiencia de tiempo para discutir y modificar los artículos que la Cámara de Representantes debía subsanar, tal como lo requirió la Corte Constitucional. Además, resaltan la falta de recursos económicos previstos en el Presupuesto General de la Nación para cubrir los requisitos que demanda la entrada en vigencia de la reforma.

Por su parte, Colpensiones ha expresado al alto tribunal que el plazo inicialmente otorgado es insuficiente, dado que debe realizar ajustes complejos a su plataforma tecnológica para poder atender a más de 10 millones de cotizantes, cifra que implica una transformación profunda en su operación cotidiana y en la administración del sistema de pensiones. En paralelo, el Congreso de la República ha argumentado que no ha tenido el tiempo necesario para corregir los errores advertidos por la Corte Constitucional durante el estudio del trámite legislativo de la reforma, pues sus debates más recientes se han centrado en el Presupuesto para el siguiente año.

Mientras la Corte Constitucional decide si accede o no a ajustar el calendario que ya estaba definido, el nuevo modelo de sistema pensional permanece suspendido en sus aspectos centrales. La propuesta de transición hacia el esquema de pilares, una de las características más relevantes de la reforma, no ha conseguido avanzar y se mantiene congelada. Toda esta situación evidencia la complejidad técnica y financiera para cumplir en los plazos estipulados, lo que afecta los avances reales en la transformación del sistema pensional colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el inicio de la reforma pensional en Colombia podría postergarse?

El inicio de la reforma pensional en Colombia podría retrasarse debido a solicitudes de prórroga presentadas por el Ejecutivo, el Legislativo y Colpensiones ante la Corte Constitucional. Argumentan principalmente falta de tiempo para corregir artículos señalados por la Corte, la ausencia de recursos financieros en el presupuesto nacional y la necesidad de realizar ajustes tecnológicos que permitan atender a más de 10 millones de cotizantes.

¿Qué implica el ajuste de la plataforma tecnológica de Colpensiones para la reforma pensional?

El ajuste de la plataforma tecnológica de Colpensiones es clave para la reforma pensional, ya que debe adaptarse para atender y gestionar a más de 10 millones de cotizantes. Esta transformación requiere inversiones significativas y tiempo adicional para garantizar que el sistema pueda operar con la eficiencia y cobertura necesarias para el nuevo modelo previsto en la reforma.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.