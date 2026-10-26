Por: VALORA ANALITIK

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La divisa estadounidense retrocedió $15 frente a los $3.145 registrados al cierre del viernes pasado, terminando la sesión en su valor mínimo del día, con un precio promedio de $3.156,99 y un máximo de $3.179,75.

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El volumen negociado durante la sesión alcanzó los US$1.197 millones a través de 1.552 transacciones, mientras que la tasa representativa del mercado previa se ubicó en $3.157,57.

El comportamiento a la baja se dio a pesar de que la moneda abrió al alza a la espera del debate de la ley de rescate económico impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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El apetito por activos locales estuvo respaldado por la salida del Ministerio de Hacienda a los mercados externos para colocar su primera emisión de bonos soberanos en dólares de la actual administración.

A nivel internacional, el índice DXY —que compara al dólar frente a una cesta de seis monedas duras— operó prácticamente plano en torno a las 101,65 unidades.

Los operadores mantuvieron la cautela ante la agenda de política monetaria de la Reserva Federal, lo que permitió que factores locales guiaran las monedas de la región andina.

En el caso de Brasil, por ejemplo, los mercados reaccionaron con tensión tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial, así como al anuncio de este último de no reconocer los resultados por polémicas como la reapertura de urnas ayer en la tarde.

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La Bolsa de São Paulo (Bovespa) sufrió caídas de doble dígito que activaron suspensiones temporales de operaciones, al tiempo que el real brasileño se depreció más del 8 %.

Por su parte, el sector energético operó en terreno negativo y limitó mayores ganancias para las divisas de economías exportadoras de crudo. El barril de petróleo Brent cayó 0,86 % hasta cotizarse en US$110,7, mientras que la referencia estadounidense WTI perdió casi 1,5 % para ubicarse en US$101,7 al cierre de las operaciones.

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