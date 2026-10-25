Por: El Espectador

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En medio de un ambiente político marcado por la reciente llegada de una nueva administración que aún no cumple sus primeros 100 días, varios cambios al gabinete resultaron en intensos debates. Sin embargo, una figura que se mantuvo fue Miguel Gómez, ministro de Hacienda, pese a un revés que alteró la discusión presupuestal de 2027. De acuerdo con fuentes citadas por este diario, la clave de su permanencia parece estar ligada al mantenimiento de relaciones cercanas con Carlos Suárez, a quien en la Casa de Nariño ya varios señalan como “el verdadero poderoso” en la toma de decisiones.

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Adicionalmente, existe una interpretación pragmática detrás de la decisión de no remover a Gómez de su cargo. Según las versiones recogidas, no era aconsejable expulsarlo en este momento debido al impacto negativo que semejante movimiento enviaría a los mercados financieros, precisamente cuando el país está en un proceso de búsqueda de respaldo por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese sentido, “lo salvaron” por el riesgo que suponía abrir una crisis de confianza, en un contexto donde la credibilidad financiera juega un papel estratégico para la gestión económica del gobierno entrante.

Como parte de la respuesta a lo sucedido, sostienen que a Gómez se le retiró la potestad de vocería pública sobre temas cruciales del presupuesto estatal. Ahora, este rol relevante recae en el vicepresidente José Manuel Restrepo, lo que es visto como una forma de “jalón de orejas”, es decir, una reprimenda sin llegar a la destitución. Este ajuste interno busca suavizar los efectos del percance y renovar la interlocución entre el gobierno y los actores económicos.

En el fondo de este debate surge otro interrogante predominante en el Capitolio: la ausencia de aval presidencial a una proposición que pretendía recortar COP 40 billones al gasto público, impulsada por el senador Rafael Nieto, del Centro Democrático. Aunque el Ejecutivo no ha ocultado su interés en la reducción del gasto estatal, la iniciativa no contó con el respaldo definitivo desde la Presidencia. Esta situación ha generado incertidumbre, especialmente sobre los motivos que llevaron a ese distanciamiento entre el discurso oficial y las decisiones prácticas en materia presupuestal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se mantuvo en el cargo tras el debate del presupuesto?

De acuerdo con el diario citado, la permanencia de Miguel Gómez como ministro de Hacienda se debe principalmente a la influencia de su relación con Carlos Suárez, destacado como figura clave en el gobierno, y a la necesidad de evitar señales negativas a los mercados mientras Colombia busca apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sacarlo en este contexto podría haber afectado la confianza financiera.

¿Por qué no se respaldó la propuesta de recorte de COP 40 billones al presupuesto estatal?

Según la información suministrada, la iniciativa del senador Rafael Nieto para reducir el gasto estatal en COP 40 billones, aunque se alineaba con los intereses expresados públicamente por el Ejecutivo, no recibió el aval necesario del presidente durante el debate en el Congreso, lo que generó dudas sobre la coherencia entre los anuncios oficiales y las acciones gubernamentales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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