Por: El Espectador

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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció la apertura de una nueva convocatoria de becas en colaboración con “Swiss Leading House for the Latin American Region”, enfocada en representantes de empresas emergentes o startups. Este programa, denominado Academia-Industry Training (AIT), fue creado con el propósito de impulsar la innovación y fortalecer las capacidades en el ámbito empresarial, promoviendo el intercambio de conocimientos entre investigadores-empresarios de Suiza y Colombia, según información publicada en la página oficial del Icetex.

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La iniciativa cuenta con el respaldo de la Universidad de San Gallen, institución académica suiza de gran reconocimiento. El entrenamiento se desarrollará en dos fases: primero, en Colombia del 8 al 12 de febrero de 2027, bajo la organización del Icetex; posteriormente, en Suiza del 15 al 19 de marzo de 2027, liderada por el Swiss Leading House. El objetivo central, de acuerdo con lo expuesto por el Icetex, es avanzar en los planes de negocio de los participantes, facilitar nuevos vínculos con la industria y resolver cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual.

Solo serán seleccionados diez representantes de startups, uno por empresa, quienes tendrán la posibilidad de concursar por un apoyo financiero de 40 millones de pesos colombianos (COP), destinados a desarrollar un proyecto o investigación. El beneficiario deberá reportar el progreso del proyecto ante el Icetex. La selección de los proyectos se realizará en función de su potencial empresarial, la innovación del modelo de negocio, el plan de escalabilidad, el origen geográfico del postulante y el rendimiento académico en pregrado, como se detalla en la convocatoria.

Las personas interesadas en postularse deben ser colombianas, residir en el país y poseer un título de pregrado, licenciatura o tecnología profesional expedido por una institución colombiana. Además, se requiere que sean estudiantes o investigadores en programas de especialización, maestría, doctorado o postdoctorado, y que cuenten con experiencia investigativa consolidada. Los candidatos deben tener entre 25 y 50 años y demostrar un nivel B2 de inglés. Es condición indispensable liderar o formar parte de una startup o proyecto tecnológico y presentar la postulación en formato PDF, utilizando la plataforma establecida por el ICETEX.

La beca cubre el total de los costos del programa tanto en Suiza como en Colombia, los tiquetes internacionales, seguro médico no farmacéutico durante la estadía en ambos países, alimentación, hospedaje y transporte interno. La convocatoria permanecerá abierta hasta las 5:00 p.m. del 23 de noviembre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la beca del Icetex y Swiss Leading House?

De acuerdo con la información del Icetex, las personas que deseen participar deben ser colombianas, residir en el país, haber obtenido un título universitario o tecnológico en Colombia, estar cursando o haber culminado estudios de posgrado, y demostrar liderazgo en una startup o proyecto tecnológico. También se exige un rango de edad de 25 a 50 años, acreditar nivel de inglés B2 y enviar la solicitud en la plataforma oficial en formato PDF.

¿Qué beneficios ofrece la beca para emprendedores en el programa AIT?

Según lo señalado por el Icetex, el programa Academia-Industry Training ofrece 100 % de cobertura en costos del curso tanto en Colombia como en Suiza, tiquetes aéreos internacionales, seguro médico (excepto medicamentos), alimentación, hospedaje y transporte interno durante ambas fases del entrenamiento. También otorga un apoyo económico de COP 40.000.000 para el desarrollo de proyectos o investigaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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