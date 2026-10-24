Por: El Espectador

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El 10 de agosto un sismo de magnitud 7,4 impactó de manera directa a más de un millón de estudiantes en los departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca. Sin embargo, esta tragedia natural vino acompañada de otra conmoción importante, aunque menos visible: los resultados de las pruebas PISA 2025. De acuerdo con la información presentada, estos dos sucesos colocan en el centro la misma pregunta fundamental: ¿seguirá Colombia reconstruyendo lo perdido, o aprovechará la coyuntura para transformar realmente la educación de niñas, niños y adolescentes?

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Según las cifras consignadas por el Ministerio de Educación, Colombia se enfrenta a graves rezagos respecto al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En las pruebas internacionales, el país obtuvo 414 puntos en ciencias, 399 en lectura y 381 en matemáticas, frente a medias OCDE de 482, 461 y 463 respectivamente. Un dato alarmante es que el 43,9% de los estudiantes de 15 años no alcanza el nivel básico en ninguna de las áreas evaluadas. Entre quienes viven en situación de vulnerabilidad, solo el 9,2% presenta buen desempeño. La deserción escolar agrava el panorama: en 2025, había 1.587.248 menores de 5 a 16 años fuera del sistema educativo y, para mayo de 2026, la matrícula se redujo en 421.142 estudiantes.

Las pruebas PISA muestran también desafíos emergentes: solo uno de cada cuatro estudiantes evita distracciones con dispositivos digitales en clases y más de la mitad recurre semanalmente a la inteligencia artificial (IA) para estudiar. La OCDE enfatiza que la IA debería servir de andamio para el pensamiento crítico, no como muleta que reemplace el esfuerzo de aprendizaje.

Pese a este contexto difícil, Colombia ha impulsado leyes que reconocen la responsabilidad compartida de familia, sociedad y Estado en la educación, y ha fomentado alianzas entre familia y escuela, así como ambientes escolares alimentarios saludables. Organizaciones de la sociedad civil, universidades y las familias mismas han consolidado una experiencia valiosa. De acuerdo con PISA, los estudiantes colombianos perciben mayor apoyo familiar que el promedio OCDE, lo que representa un activo importante.

Una evaluación de impacto de la Universidad de Harvard destaca que en instituciones educativas asociadas a Red PaPaz, las y los estudiantes mejoran su rendimiento en las pruebas Saber 11 y Saber 9 a medida que crecen los vínculos entre familias y escuelas. Tras el sismo, múltiples sectores de la sociedad se han volcado a ayudar, lo que constituye una oportunidad para cambiar la historia de la educación desde el aula. Sin embargo, Red PaPaz insiste en que la tarea educativa debe ser integral: ofrecer nutrición, bienestar físico y mental, espacios escolares libres de violencia y reglas claras para tecnologías, todo con acompañamiento afectivo y límites firmes.

La actual ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, ha reconocido las fracturas del sistema y, desde la sociedad civil, se han puesto sobre la mesa propuestas concretas para transformar la reconstrucción en una oportunidad de mejora real y sostenida para la educación de Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales resultados de Colombia en las pruebas PISA 2025?

En las pruebas PISA 2025, Colombia obtuvo resultados muy por debajo del promedio de la OCDE: 414 puntos en ciencias, 399 en lectura y 381 en matemáticas. El 43,9% de los estudiantes de 15 años no logra el nivel básico en ninguna área. Entre los estudiantes vulnerables, solo el 9,2% alcanza buenos resultados. Además, el país enfrenta una alta deserción escolar, con más de 1,5 millones de menores fuera del sistema educativo.

¿Qué retos plantea el uso de inteligencia artificial en la educación, según la OCDE?

Según la OCDE, el uso de inteligencia artificial en Colombia representa un reto importante: más de la mitad de los estudiantes usan IA semanalmente para estudiar y solo uno de cada cuatro logra no distraerse con dispositivos digitales en clase. Se resalta que la IA debe ser un apoyo para el pensamiento crítico y no un recurso que sustituya el esfuerzo personal en el aprendizaje.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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