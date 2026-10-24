Por: El Espectador

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Las arepas de papa forman parte importante de la gastronomía colombiana y son conocidas por su sencilla preparación, así como por su sabor inconfundible. Para quienes deseen hacerlas en casa, el proceso inicia con la cocción de un kilo de papa sin pelar en agua fría durante unos 25 minutos, según las indicaciones suministradas por El Espectador. Una vez que las papas estén blandas, se deben pelar en caliente y triturar muy bien hasta obtener un puré completamente liso. Este puré será la base de la masa, a la que se le incorpora sal y mantequilla y se mezcla cuidadosamente.

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El siguiente paso es añadir 120 gramos de fécula de maíz de forma gradual, asegurando que la consistencia de la masa sea la apropiada y que no se adhiera a las manos. Para facilitar el manejo, se recomienda dividir la mezcla en porciones iguales y, con manos levemente aceitadas, formar canasticas o pequeñas ‘cestas’, dentro de las cuales se agrega queso rallado al gusto. Después, cada bola rellena se aplana para tomar la característica figura de la arepa. La cocción final se realiza en una sartén caliente y aceitada, dorando cada arepa de papa aproximadamente 4 minutos por lado, hasta que queden bien tostadas. Una sugerencia tradicional para acompañarlas es servirlas con hogao, una salsa típica de la región.

La historia de la arepa, de acuerdo con El Espectador, es motivo de disputa amigable entre colombianos y venezolanos. Se afirma que la arepa existía antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, específicamente para el año 1442, cuando no había división política entre los territorios actuales de ambos países. El término arepa deriva de “erepa”, usado por la tribu de los Caribes para referirse al maíz, base original de este alimento. Con el paso del tiempo, la arepa ha evolucionado y hoy existen entre 40 y 43 tipos diferentes, sólo si se consideran las más conocidas. Esta diversidad refleja la importancia del maíz y de la papa en la cocina tradicional, permitiendo variaciones e innovaciones constantes en su preparación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se preparan paso a paso las arepas de papa colombianas?

Para preparar las arepas de papa colombianas, debe cocer las papas sin pelar, pelarlas y triturarlas hasta lograr un puré liso. Añade sal, mantequilla y fécula de maíz poco a poco hasta obtener una masa que no se pegue. Forme bolitas iguales, abra cada una, rellene con queso rallado, cierre y aplaste para darles forma. Finalmente, dórelas en sartén caliente y aceitada, unos minutos por cada lado, y sírvalas con hogao.

¿De dónde proviene la palabra arepa y cuál es su significado?

Según El Espectador, la palabra arepa proviene del término “erepa”, utilizado por la tribu de los Caribes para nombrar el maíz. Esto evidencia la antigüedad de la arepa, pues ya existía mucho antes de la llegada de los españoles al continente americano, y su historia se remonta a épocas en las que no había fronteras entre Colombia y Venezuela.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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