Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Miguel Ángel López, conocido artísticamente como Samor One, reapareció en redes sociales luego de que se filtraran los detalles de la necropsia de María Alejandra Parada, la creadora de contenido conocida como Baby Demoni. En un video difundido a través de Instagram, el artista defendió públicamente su inocencia y respondió a los múltiples señalamientos que han surgido desde la muerte de la joven, ocurrida en octubre de 2025. De acuerdo con sus declaraciones, permanece tranquilo, en libertad y afirma que tanto ante Dios como ante la ley colombiana no tiene responsabilidad alguna. Resaltó además que, según él, la Fiscalía tendría conocimiento de la información de la necropsia desde hace cerca de un año, aunque este punto corresponde a su versión personal y no debe interpretarse como una conclusión oficial de la investigación.

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La polémica entorno al caso se reactivó tras la revelación del informe forense, en el que se concluye que Baby Demoni falleció debido a asfixia por compresión extrínseca del cuello, un dato que contradice la hipótesis inicial de suicidio. Ante esta situación, la familia de la joven de 24 años ha sido enfática al cuestionar esa hipótesis y ha solicitado que se analicen con rigurosidad los elementos y circunstancias que rodearon la muerte de María Alejandra Parada. Según la información citada, la familia insiste en que la investigación debe enfocarse en esclarecer, con base en evidencia, si realmente se trató de un suicidio o si existieron otros factores involucrados.

Respecto a su paradero, Samor One informó públicamente que las autoridades estaban al tanto de que él había salido de Colombia y afirmó que pudo hacerlo porque no tiene antecedentes penales ni deudas con la justicia. Si bien circulan versiones de que estaría actualmente en España, no es posible confirmar este dato con certeza, ya que solo hay opiniones de terceros y no documentos oficiales disponibles que lo respalden. Así, cualquier determinación sobre posibles responsabilidades está sujeta a las pruebas y diligencias que adelanten las autoridades competentes, sin que los pronunciamientos personales constituyan un fallo definitivo sobre los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice el informe forense sobre la muerte de Baby Demoni?

El informe forense, de acuerdo con lo revelado en el caso, determinó que Baby Demoni falleció por asfixia a causa de compresión extrínseca del cuello. Este hallazgo contradice la versión inicial que sugería un posible suicidio y llevó a la familia de la joven a exigir una investigación más exhaustiva de las circunstancias que rodearon su muerte.

¿Samor One tiene investigaciones pendientes por el caso de Baby Demoni?

Samor One manifestó que no tiene antecedentes penales y que su salida de Colombia fue informada a las autoridades. Sin embargo, cualquier responsabilidad sobre el caso de Baby Demoni deberá definirse en el marco de las pruebas oficiales y actuaciones legales; sus propias declaraciones no constituyen el cierre de la investigación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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