Por: Social Geek

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La esperada preventa del iPhone Duo, el primer teléfono plegable desarrollado por Apple, inició oficialmente este viernes 16 de octubre en Estados Unidos y otros países seleccionados, cumpliendo así el anuncio realizado el día de la presentación. Sin embargo, las noticias no son alentadoras para quienes no lograron hacer su pedido en los primeros minutos, pues ahora enfrentan tiempos de espera considerablemente más largos.

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De acuerdo con lo reportado por MacRumors, los primeros usuarios consiguieron reservar su iPhone Duo desde las 5:00 a.m. hora del Pacífico a través de la plataforma online de Apple. Aquellos que actuaron con rapidez podrán tener su dispositivo a partir del viernes 23 de octubre, pero la situación cambió rápidamente para los siguientes compradores: solo media hora después del inicio de la preventa, a las 5:30 a.m., varias configuraciones ya mostraban fechas de entrega para finales de enero, una espera de hasta tres meses para quienes recién iniciaban el proceso de reserva.

El panorama en España no es diferente. Según la información disponible, en ese país es posible reservar desde ya el iPhone Duo por 2.339,00 €, aunque para cualquiera de las variantes ofrecidas, las estimaciones apuntan al lunes 25 de enero como fecha probable de entrega. Entre las opciones disponibles se encuentran diferentes capacidades de almacenamiento (256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB), en colores como ‘Estrella Blanca’ y ‘Cielo Nocturno’, pero todas comparten el mismo plazo de envío, lo que refleja una situación generalizada de espera para los clientes en esa región.

Según la fuente consultada, SocialGeek, Apple no reveló el volumen de dispositivos disponibles para el arranque de la preventa. No obstante, el analista Mark Gurman, citado por Bloomberg, había advertido sobre un suministro reducido del iPhone Duo, fundamentando su análisis en informes previos acerca de posibles retos en la producción que afectarían la cantidad de unidades fabricadas al inicio. Esto plantea dudas sobre si la prolongada espera responde en mayor medida a una demanda especialmente alta, a una limitada disponibilidad de inventario o a la combinación de ambos factores.

Mientras no haya una aclaración oficial sobre los motivos detrás de los extensos plazos de entrega, los usuarios que no adquirieron su iPhone Duo en los primeros minutos tendrán que esperar hasta finales de enero, al menos en las configuraciones y países señalados. Es probable que las fechas varíen según el país y la variante escogida, por lo que cada cliente deberá estar atento a las actualizaciones de Apple.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay tanto retraso en la entrega del iPhone Duo para quienes lo reservan ahora?

Según lo reportado por MacRumors y SocialGeek, los prolongados plazos de entrega del iPhone Duo pueden estar ligados a una alta demanda inicial, pero también a una producción limitada. El analista Mark Gurman, citado por Bloomberg, mencionó la posibilidad de escasez debido a desafíos en la fabricación, por lo que la demora podría deberse a una mezcla de ambos factores.

¿Cuándo estará disponible el iPhone Duo en España y cuáles son sus configuraciones?

En España, el iPhone Duo ya se puede reservar desde 2.339,00 €, pero las entregas de todas las configuraciones –que incluyen diferentes capacidades de almacenamiento y dos colores (‘Estrella Blanca’ y ‘Cielo Nocturno’)– están estimadas para el lunes 25 de enero, de acuerdo con la información publicada por SocialGeek.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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