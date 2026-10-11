El iPhone Duo llegó como el primer teléfono plegable de Apple y, aunque sus especificaciones técnicas despiertan entusiasmo, el dispositivo trae consigo una serie de concesiones que los usuarios deberán evaluar antes de abrir la billetera. Un análisis difundido en redes sociales por el creador de contenido Santi Menendez expuso con detalle cada uno de esos puntos débiles.

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El primer aspecto que llama la atención es la ausencia del lente telefoto. El Duo trae cámara principal y ultrawide, pero deja por fuera el zoom óptico y los controles profesionales disponibles en el iPhone 18 Pro.

“Si quieres absolutamente la mejor cámara, definitivamente quédate con el Pro”, advirtió el analista en su video. Además, incorpora una cuarta cámara ubicada detrás de la pantalla exterior, bautizada FaceTime Camera, de la que él mismo desconfió: “Yo creo que es la manera bonita de decir que no tiene muy buena calidad, entonces no es para tomar fotos”.

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Otro retroceso notable está en el sistema de desbloqueo. Apple eliminó el Face ID y lo reemplazó por Touch ID, una decisión que el analista calificó como “un paso para atrás”.

Como alternativa, el fabricante habilitó la posibilidad de desbloquear el equipo mediante el Apple Watch, aunque esa función también generó dudas: “Habrá que ver cómo lo hacen porque suena algo peligroso”, señaló.

Y luego está el golpe más directo al bolsillo. El iPhone Duo tendrá un precio de arranque de 2.000 dólares. “No creo que valga la pena para la mayoría de la gente”, reconoció el analista sin rodeos, dejando claro que se trata de un producto pensado para un segmento muy específico de consumidores dispuestos a pagar por la novedad de la forma.

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El equipo estará disponible para preorden desde el 16 de octubre en versiones blanco y azul, con una pantalla exterior de 5.4 pulgadas y una interior de 7.6 pulgadas.

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