Por: El Espectador

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iOS 27, el nuevo sistema operativo de Apple, fue presentado oficialmente el 14 de septiembre de 2026 y trajo consigo una serie de novedades esperadas por los usuarios de iPhone. De acuerdo con el fabricante estadounidense, esta actualización solo está disponible para los modelos iPhone 11 en adelante, excluyendo así a los dispositivos anteriores. Entre las principales novedades, se destaca el uso avanzado de la inteligencia artificial (IA), especialmente potenciada a través de Siri, el asistente de voz de la compañía.

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Uno de los aspectos más relevantes es la capacidad de Siri para mantener diálogos significativamente más fluidos y personalizados. Según Apple, la IA ahora puede entender y aplicar las particularidades del usuario, interpretando búsquedas, hábitos de consumo y hasta su contexto digital. No obstante, todas estas funciones avanzadas solo estarán habilitadas en inglés, con la promesa de que el español estará disponible a partir de octubre de 2026. Esta situación diferencia el lanzamiento en función del idioma, lo que puede limitar la experiencia de algunos usuarios, al menos temporalmente.

En el plano de la fotografía, iOS 27 introduce el denominado reencuadre espacial. Esta función permite modificar la posición de la cámara y ampliar el margen de la imagen después de la toma, incluso rellenando espacios vacíos de manera inteligente. Las mejoras en la edición de fotos se extienden al borrado de elementos no deseados, lo cual simplifica la producción de imágenes más limpias y profesionales. Además, el navegador Safari suma el Call Context, que facilita mostrar información relevante al usuario en plena llamada, y la empresa asegura que las aplicaciones abrirán hasta un 30 % más rápido con esta versión.

La seguridad infantil es otra apuesta central de iOS 27. El sistema permite establecer límites sobre cuándo, cuánto y qué tipo de contenido ven los niños, con controles dictados por tutores responsables mediante la creación de perfiles infantiles. Por otro lado, quienes posean dispositivos como AirPods o Apple Watch también reciben mejoras. Los AirPods suman ecualización personalizada, y el Apple Watch integra nuevas funciones orientadas al seguimiento de la salud, destacando el monitoreo de etapas como la perimenopausia y menopausia.

Finalmente, conviene recordar que las funciones de Apple Intelligence, especialmente relacionadas con IA, estarán restringidas a partir del iPhone 15 Pro. Aunque esta actualización cumple, no es tan disruptiva frente a entregas anteriores y varias de sus herramientas ya son comunes en otros fabricantes. Solo el tiempo dirá si iOS 27 logra posicionar a Apple a la cabeza de la innovación tecnológica nuevamente.

¿Qué funciones nuevas trae iOS 27 para iPhone?

iOS 27 presenta mejoras en inteligencia artificial con Siri, capacidades avanzadas de fotografía como el reencuadre espacial, incremento en la rapidez de apertura de aplicaciones, controles parentales más estrictos, y optimizaciones para dispositivos como AirPods y Apple Watch. Sin embargo, algunas novedades están limitadas a ciertos modelos y disponibilidad por idioma.

¿Qué es el reencuadre espacial en iOS 27 y cómo funciona?

El reencuadre espacial, introducido en iOS 27, es una función que permite cambiar la posición de la cámara en una foto ya tomada y ampliar el marco rellenando espacios vacíos. Así, el usuario puede ajustar la composición de la imagen y borrar elementos no deseados, optimizando de manera sencilla el resultado final de sus fotografías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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