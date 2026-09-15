La llegada de iOS 27 trajo nuevas funciones y mejoras para los iPhone, pero algunos usuarios pueden notar cambios en el rendimiento, mayor consumo de batería o determinadas funciones que no están disponibles en sus dispositivos. Apple explica algunas de las razones que pueden estar detrás de estas diferencias y qué se debe revisar.

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Este lunes 14 de septiembre, Apple presentó iOS 27 como una actualización enfocada, entre otras cosas, en mejorar la experiencia del iPhone. La compañía asegura que algunas aplicaciones pueden abrirse hasta un 30 % más rápido, que las nuevas fotos pueden cargarse en la Fototeca hasta un 70 % más rápido y que las transferencias mediante AirDrop pueden ser hasta un 80 % más rápidas.

Sin embargo, que un iPhone sea compatible con iOS 27 no significa que todos los modelos tengan exactamente el mismo rendimiento ni que puedan acceder a todas las novedades. Además, Apple reconoce que después de instalar una actualización el teléfono puede continuar ejecutando tareas en segundo plano que afectan temporalmente la batería y el comportamiento térmico del equipo.

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¿Por qué un iPhone puede sentirse lento después de instalar iOS 27?

Una de las primeras cosas que deben tener en cuenta los usuarios es que la instalación de una actualización importante no significa que todos los procesos hayan terminado inmediatamente.

Apple explica que, incluso después de que el usuario puede volver a utilizar normalmente su iPhone, determinadas tareas relacionadas con la actualización pueden continuar ejecutándose en segundo plano. Estas actividades pueden afectar durante un tiempo la duración de la batería y el rendimiento térmico del dispositivo.

En estos casos, Apple recomienda esperar unos días y volver a comprobar el comportamiento del equipo.

El propio sistema puede mostrar información en el apartado de batería cuando existe una actividad de este tipo. En iOS, dentro de Ajustes > Batería, puede aparecer una indicación relacionada con una actualización de iOS que todavía se está completando en segundo plano.

Por eso, si un iPhone recién actualizado presenta durante un corto periodo mayor consumo de batería, calentamiento o una sensación diferente en su funcionamiento, no necesariamente significa que el dispositivo haya quedado permanentemente más lento.

La batería también puede afectar el rendimiento del iPhone

Otro elemento que puede explicar diferencias entre dos iPhone que tienen instalada la misma versión de iOS es el estado de sus baterías.

Apple señala que las baterías recargables pierden capacidad a medida que envejecen y que el sistema puede administrar el rendimiento del dispositivo dependiendo del estado de la batería. La compañía indica que la pantalla de Salud de la batería muestra información sobre la capacidad máxima y la capacidad de rendimiento máximo del equipo.

Esto significa que dos teléfonos del mismo modelo pueden tener comportamientos diferentes después de instalar iOS 27 si sus baterías tienen distintos niveles de desgaste.

Para comprobarlo, el usuario puede ingresar a Ajustes > Batería > Salud de la batería. En modelos anteriores, el apartado puede aparecer como Salud de la batería y carga. Apple también permite consultar información adicional en los modelos más recientes, como el número de ciclos de carga.

Si aparece un aviso de servicio relacionado con la batería, Apple recomienda considerar su reemplazo para recuperar la capacidad y el rendimiento correspondientes.

No todos los iPhone tienen las mismas funciones de iOS 27

Otra razón por la que algunos usuarios pueden pensar que una función de iOS 27 “no funciona” es que determinadas novedades dependen del modelo de iPhone.

Apple mantiene una lista amplia de equipos compatibles con iOS 27. La actualización puede instalarse desde el iPhone 11, además de los modelos posteriores y el iPhone SE de segunda generación y posteriores.

Pero la compatibilidad con el sistema operativo no significa que todas las funciones estén disponibles en todos los modelos.

Una diferencia importante está relacionada con Apple Intelligence y las nuevas funciones de Siri AI. Apple está incorporando capacidades de inteligencia artificial que requieren ‘hardware’ compatible y también establece condiciones de disponibilidad para algunas funciones.

Además, Siri AI se está desplegando inicialmente en inglés y Apple señala que llegará posteriormente en español. Por eso, un usuario en Colombia puede instalar iOS 27 y no encontrar todavía determinadas funciones de Siri AI disponibles en español.

En otras palabras, tener iOS 27 no garantiza que todos los iPhone tengan exactamente las mismas herramientas.

¿Qué hacer si el iPhone está lento después de actualizar a iOS 27?

Antes de asumir que la actualización dañó el rendimiento del teléfono, Apple recomienda comprobar algunos elementos.

El primero es darle tiempo al dispositivo. Si la actualización se instaló recientemente, algunas tareas todavía pueden estar ejecutándose en segundo plano. Apple recomienda esperar unos días si la duración de la batería empeoró después de una actualización y revisar nuevamente el comportamiento del equipo.

También es conveniente revisar Ajustes > Batería para comprobar qué aplicaciones y actividades del sistema están consumiendo más energía. Apple permite consultar el uso diario y diferenciar entre el consumo de las aplicaciones y diferentes actividades del sistema.

El usuario también debería revisar la Salud de la batería, especialmente si se trata de un iPhone que lleva varios años de uso.

Si el problema continúa después de varios días, es recomendable comprobar si existe una nueva actualización disponible, actualizar las aplicaciones instaladas y, si persisten los fallos, acudir a los canales de soporte de Apple.

Apple asegura que iOS 27 también incorpora mejoras de rendimiento

Aunque algunos usuarios puedan notar cambios después de actualizar, Apple no presenta iOS 27 como una versión diseñada para reducir el rendimiento de los iPhone.

Por el contrario, la compañía promociona la actualización con mejoras de velocidad y respuesta. En su página oficial de iOS 27, Apple afirma que algunas aplicaciones pueden abrirse hasta un 30 % más rápido, mientras que determinadas tareas relacionadas con Fotos y AirDrop también pueden experimentar mejoras importantes.

Por eso, no sería correcto afirmar que iOS 27 vuelve lentos a todos los iPhone.

La experiencia puede variar dependiendo del modelo, el estado de la batería, las tareas que el sistema esté realizando después de la actualización y las funciones específicas que sean compatibles con cada dispositivo.

¿Entonces hay que preocuparse si el iPhone está lento?

No necesariamente.

Si el teléfono fue actualizado recientemente, lo primero es esperar unos días y revisar el apartado de batería. Apple reconoce que determinadas tareas posteriores a una actualización pueden ejecutarse en segundo plano y afectar temporalmente la batería y el comportamiento térmico del equipo.

Si el problema continúa, especialmente si se presenta junto con un aviso relacionado con la batería, conviene revisar la salud de la batería y considerar asistencia técnica.

Y si una función de iOS 27 no aparece, lo primero que debe comprobarse es si el modelo de iPhone, el idioma y la región son compatibles con esa característica. No todas las novedades están disponibles para todos los dispositivos.

En definitiva, que un iPhone se sienta diferente después de instalar iOS 27 no significa automáticamente que Apple haya reducido su rendimiento. En muchos casos puede tratarse de procesos posteriores a la actualización, del estado de la batería o de una función que tiene requisitos específicos de hardware o disponibilidad.

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