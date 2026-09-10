Por: El Espectador

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Apple ha presentado su nueva generación de productos en el Apple Event 2026, donde reveló importantes novedades que buscan consolidar su liderazgo en el mercado tecnológico. Entre los anuncios más destacados, la compañía confirmó la llegada de los modelos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el inédito iPhone Duo, su primer teléfono plegable, además de los AirPods 5 y la nueva línea de Apple Watch. Para los consumidores colombianos, la noticia de que estos dispositivos estarán disponibles en el país al mismo tiempo que en Estados Unidos marca un hito relevante en la estrategia de lanzamientos internacionales de Apple. De acuerdo con Mac Center, la preventa en Colombia arrancará el 12 de septiembre, mientras que la venta general se abrirá el 18 de septiembre.

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Durante el evento, Apple hizo hincapié en los avances tecnológicos incorporados en sus nuevos teléfonos. El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max llegan equipados con el chip A20 Pro, que se fabrica mediante un proceso de 2 nanómetros —un avance importante en miniaturización—, estrenándose así en la familia iPhone. Estos procesadores incluyen una CPU, o unidad central de procesamiento, de seis núcleos, junto con una GPU, procesador gráfico, de siete núcleos. Según la propia Apple, la capacidad de estos chips permite hasta un 40 % más de rendimiento frente a su antecesor, el A19 Pro. Además, el Neural Engine, componente central para funciones de inteligencia artificial, crece hasta tener 32 núcleos divididos en dos bloques, lo que según la compañía duplica su potencia en comparación con la generación anterior.

Sobre autonomía, la batería del iPhone 18 Pro promete hasta 36 horas de reproducción de video y la del iPhone 18 Pro Max llega a 45 horas. La carga rápida por cable puede alcanzar el 50 % de batería en aproximadamente 15 minutos. En diseño, se presentan nuevos colores, sobresaliendo el borgoña dentro de la gama tradicional de negro, plata y glaciar.

La gran sorpresa fue el iPhone Duo, el primer plegable de Apple. Cerrado tiene dimensiones similares a un pasaporte y dispone de una pantalla externa de 5,4 pulgadas. Abierto, muestra una pantalla OLED interna de 7,6 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz, simulando la experiencia de un iPad. Este modelo estará disponible en versiones de 256 GB a 2 TB de almacenamiento y la batería ofrece entre 31 y 44 horas de autonomía según la pantalla utilizada.

En el apartado de audio, los AirPods 5 destacan con mejoras en sonido, una cancelación activa de ruido un 50 % superior a los AirPods 4 y nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial. Por último, las renovaciones del Apple Watch —Series 12 y Ultra 4— incorporan el chip S11 y enfatizan en sensores que mejoran el monitoreo de salud y actividad física, según Apple.

¿Cuáles son los precios de los nuevos dispositivos de Apple en Colombia?

Apple anunció los precios de algunos de sus nuevos lanzamientos para Colombia: el iPhone 18 de 256 GB costará 5.699.000 pesos colombianos, el iPhone 18 Pro Max de 256 GB estará en 6.199.000, el Apple Watch Series 12 de 44 mm en 1.789.000 y la versión de 46 mm en 2.069.000, mientras que el Apple Watch Ultra 4 se venderá por 3.799.000. Los precios del iPhone Duo y AirPods 5 serán publicados próximamente.

¿Qué características tiene el procesador A20 Pro del iPhone 18?

El procesador A20 Pro, según Apple, es el primero para iPhone fabricado a 2 nanómetros, con seis núcleos de CPU, siete de GPU y un Neural Engine de 32 núcleos distribuidos en dos bloques, permitiéndole duplicar la capacidad de procesamiento de inteligencia artificial respecto a su predecesor, el A19 Pro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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