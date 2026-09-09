Por: Social Geek

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Apple sorprendió a sus seguidores con la presentación oficial de los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que llegan con una propuesta que apuesta por la evolución progresiva y la mejora de elementos clave en la experiencia móvil. De acuerdo con la información compartida por la firma, se mantienen las líneas de diseño de la generación pasada, pero se añaden acabados renovados y una serie de innovaciones tecnológicas en fotografía, autonomía, inteligencia artificial y control térmico.

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Uno de los anuncios más destacados fue el debut del primer iPhone plegable, que marca un hito en la historia de la compañía. Sin embargo, los modelos Pro refuerzan la apuesta de Apple por perfeccionar el tradicional smartphone, mejorando características muy valoradas por los usuarios intensivos.

En lo que respecta al hardware, el nuevo chip A20 Pro es el centro de la revolución técnica de este año. Construido con tecnología de fabricación de 2 nanómetros, el procesador ofrece, según Apple y The Verge, un incremento del 40 % en el rendimiento y la eficiencia energética respecto a su predecesor, gracias a su CPU de seis núcleos y GPU de siete núcleos. Este avance beneficia especialmente a las funciones de Apple Intelligence, que ahora pueden ejecutarse localmente y mantener la privacidad del usuario, uno de los enfoques principales de la marca.

La cámara principal, con sensor Fusion de 48 megapíxeles y apertura variable, constituye un punto de inflexión, ya que permite ajustar la entrada de luz y la profundidad de campo, acercando la experiencia fotográfica del iPhone a la de cámaras profesionales. Además, la inclusión de controles Pro para un manejo manual y el sistema Fusion Telephoto 4x/8x potencian el zoom y la versatilidad para capturar imágenes a distancia, respaldados por procesamiento computacional.

Apple también destaca la gestión térmica, gracias a la evolución de la cámara de vapor, y la autonomía mejorada. El iPhone 18 Pro Max, según la presentación, logra hasta 45 horas de reproducción de video, mientras el modelo Pro convencional alcanza 30 horas. Estos logros resultan de la sinergia entre la nueva batería, el chip A20 Pro y una arquitectura térmica más eficiente.

En cuanto a precios y disponibilidad, los nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max parten de US$1.199 y US$1.299 respectivamente, ambas versiones con 256 GB. Se pueden reservar desde el 12 de septiembre, y estarán disponibles en tiendas a partir del 18 del mismo mes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales mejoras del iPhone 18 Pro y Pro Max frente a la generación anterior?

De acuerdo con la información presentada por Apple y medios especializados como The Verge, las principales mejoras incluyen el chip A20 Pro de 2 nanómetros, una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable, una gestión térmica avanzada mediante nueva cámara de vapor, mayor autonomía de batería y funciones ampliadas de Apple Intelligence con procesamiento local.

¿Qué significa tener una cámara con apertura variable en el iPhone 18 Pro?

La cámara con apertura variable permite modificar físicamente la abertura del objetivo, ajustando la cantidad de luz que recibe el sensor. Esto posibilita mejores resultados tanto en escenas con poca luz como en el control de la profundidad de campo, acercando la experiencia a la de cámaras profesionales, según explicó la propia Apple durante el evento de lanzamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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