Apple ya tiene fecha para uno de sus eventos más importantes del año. La compañía hará su próxima presentación el miércoles 9 de septiembre, una jornada en la que se espera la llegada de nuevos dispositivos y que, según las filtraciones recopiladas por el medio especializado Applesfera, marcará un cambio importante en el calendario tradicional de lanzamientos del iPhone.

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Aunque Apple no ha confirmado oficialmente todos los productos que mostrará durante la presentación, las filtraciones apuntan a una lista bastante definida. De acuerdo con Applesfera, hay seis productos que se perfilan para el evento: los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, el primer iPhone plegable de la compañía, los Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4 y los nuevos AirPods 5.

Los productos que se esperan para septiembre

Los principales protagonistas serían los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Applesfera señala que ambos conservarían buena parte de la línea de diseño de la generación anterior, aunque incorporarían novedades como el chip A20 Pro y nuevos colores. También se espera una mejora importante en las cámaras, con una apertura variable que, según las filtraciones recogidas por el medio, podría estar reservada para el modelo Pro Max.

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El otro gran lanzamiento sería el primer iPhone plegable de Apple, identificado por el citado medio como iPhone Ultra. Según las filtraciones citadas por el medio, tendría una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y otra interior de 7,8 pulgadas, además de dos cámaras y Touch ID.

La presentación también incluiría nuevos relojes. El Apple Watch Series 12 mantendría un diseño similar al actual, pero podría incorporar un nuevo chip S12 y novedades relacionadas con sensores de salud. El Apple Watch Ultra 4, por su parte, tendría cambios de diseño, una pantalla más grande y mejoras en batería.

A esa lista se suman los AirPods 5. Applesfera informó que los nuevos audífonos llegarían en septiembre en dos versiones, con y sin cancelación activa de ruido. El medio también precisó que los AirPods con cámaras que se han rumoreado no estarían listos para este lanzamiento y quedarían para más adelante.

¿Qué productos no serían presentados en septiembre?

Uno de los cambios más llamativos estaría en el iPhone 18 estándar. Según Applesfera, Apple no presentaría este modelo junto a las versiones Pro, algo que rompería con la estrategia que la compañía ha seguido durante años.

El iPhone 18, junto con el iPhone 18e y el iPhone Air 2, estaría previsto para una fecha posterior, posiblemente durante la los primeros meses de 2027. El iPhone 18 tendría el chip A20 y nuevas características, mientras que el iPhone Air 2 conservaría el concepto de teléfono ultradelgado.

Tampoco se espera para septiembre el iPad Pro con chip M7. Applesfera señala que este producto llegaría más adelante, por lo que los usuarios interesados en la nueva generación de tabletas profesionales de Apple tendrían que esperar algunos meses.

La compañía también tendría otros dispositivos pendientes para finales de 2026, entre ellos un iPad mini de octava generación, un nuevo Apple TV 4K, el HomePod mini 2, el HomePad, un iMac con M6 y nuevos MacBook Pro. Sin embargo, estos productos no formarían parte de la presentación de septiembre.

Así, el evento del 9 de septiembre se perfila como una presentación enfocada principalmente en los nuevos iPhone, el primer plegable de Apple, los relojes y los AirPods. La compañía, eso sí, mantiene el misterio y no ha confirmado oficialmente el catálogo completo de productos que serán anunciados.

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