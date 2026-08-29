En los últimos días se conoció que una aplicación llamada Android Pulse comenzó a aparecer en teléfonos con el sistema operativo de Google sin que muchos usuarios recordaran haberla descargado.

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La situación despertó dudas y preocupación, especialmente porque la herramienta apareció como una actualización disponible en Google Play y, en algunos casos, ni siquiera contaba con un icono visible.

El tema fue explicado por El Español, que señaló que Android Pulse no es una aplicación convencional y que su presencia está relacionada con los servicios internos de Android.

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¿Qué es Android Pulse?

Android Pulse es un servicio desarrollado por Google que funciona en segundo plano y está diseñado para ayudar al sistema operativo a identificar comportamientos anormales relacionados con el consumo de recursos.

En la descripción publicada en Google Play, Google explica que la aplicación permite distribuir reglas para detectar anomalías en el consumo de recursos críticos del sistema operativo Android y de las aplicaciones instaladas.

Aunque esa explicación puede resultar difícil de entender para un usuario común, el objetivo está relacionado con detectar situaciones en las que una aplicación o un servicio esté utilizando recursos del teléfono de una manera inusual.

Entre los recursos que pueden estar involucrados se encuentran el procesador, la memoria y la batería. Por ejemplo, si una aplicación comienza a utilizar una cantidad inusualmente elevada de recursos, Android Pulse podría ayudar a identificar ese comportamiento.

La información disponible apunta a que el servicio está pensado como una herramienta de diagnóstico y rendimiento para Android, no como una aplicación que el usuario deba abrir y utilizar directamente.

Una misteriosa aplicación denominada Android Pulse ha aparecido en la tienda Google Play como una actualización disponible para millones de usuarios. Tras el revuelo generado, Google confirmó que se trata de un servicio del sistema diseñado para detectar anomalías en el consumo… pic.twitter.com/dnTE06UOlL — HORMIGA.TECH (@Hormigadigital) August 27, 2026

¿Por qué causó preocupación?

El principal motivo de la alarma fue la manera en la que Android Pulse apareció en los teléfonos.

De acuerdo con El Español, algunos usuarios descubrieron la aplicación instalada en sus dispositivos sin haber hecho una descarga consciente. Además, su aparición en Google Play, sumada a la falta de una interfaz convencional y a una descripción bastante técnica, provocó que algunas personas se preguntaran si podía tratarse de una aplicación maliciosa o de una herramienta utilizada para vigilar los teléfonos.

Sin embargo, la información disponible indica que Android Pulse es un componente oficial de Google.

Además, la aplicación no es completamente nueva. Versiones de Android Pulse ya habían aparecido desde marzo de 2026, según registros de versiones anteriores recopilados por sitios especializados. Lo que cambió recientemente fue que comenzó a tener mayor visibilidad para los usuarios a través de Google Play.

Una aplicación que funciona en segundo plano

Otro aspecto importante es que Android Pulse no funciona como WhatsApp, Facebook o cualquier otra aplicación tradicional que el usuario abre para utilizar sus funciones.

Su propósito es trabajar en segundo plano como parte del funcionamiento del sistema. De esta manera, puede encargarse de tareas relacionadas con la detección de anomalías en el uso de recursos del dispositivo.

¿Android Pulse es un virus?

No hay indicios de que Android Pulse sea un virus. Se trata de un servicio oficial de Google integrado al ecosistema Android.

La preocupación surgió principalmente por la falta de información inicial y porque la aplicación apareció de manera poco habitual para los usuarios. El hecho de que una herramienta desconocida aparezca instalada o disponible para actualizarse puede crear desconfianza, especialmente cuando no tiene una interfaz tradicional.

Sin embargo, su función conocida está relacionada con el diagnóstico del sistema y la detección de anomalías en el consumo de recursos.

Para los usuarios, por tanto, la aparición de Android Pulse no significa que su celular haya sido infectado. Se trata de una herramienta del propio ecosistema de Google que puede recibir actualizaciones de manera independiente a otras partes del sistema operativo.

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