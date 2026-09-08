Una fuerte advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial acompañó la salida de Jacob Coxon de Anthropic. El investigador anunció su renuncia después de tres años vinculados a trabajos de preentrenamiento en OpenAI y Anthropic.

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El mensaje de Coxon fue más allá de contar su salida. El investigador cuestionó la manera en que ambas compañías avanzan hacia sistemas de inteligencia artificial cada vez más poderosos y aseguró que la industria estaría corriendo de forma irresponsable hacia una eventual superinteligencia.

Coxon también sostuvo que estas empresas estarían “jugando con la vida de las personas”, una afirmación que corresponde a su valoración personal sobre los riesgos de acelerar el desarrollo de sistemas avanzados.

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I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below. — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

La preocupación principal está relacionada con la posibilidad de que una inteligencia artificial pueda contribuir a mejorar sus propias capacidades. Coxon no explicó qué mecanismo permitiría esa auto-mejora, qué nivel de autonomía tendría un sistema de ese tipo ni cuándo podría ocurrir.

El investigador mencionó directamente a OpenAI y Anthropic, compañías en las que aseguró haber trabajado durante los últimos tres años. Su crítica fue general y no incluyó documentos, cifras, proyectos específicos o decisiones internas que permitan determinar qué medidas considera insuficientes.

Sin embargo, otro investigador de Anthropic añadió más preocupación al debate. Evan Hubinger, líder del equipo de pruebas de estrés de la compañía, respaldó la advertencia de Coxon y afirmó que existe una preocupación seria sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda acabar con la humanidad.

Por ahora, la renuncia de Coxon deja sobre la mesa varias preguntas sobre hasta dónde debería avanzar la industria y qué controles deberían existir antes de continuar acelerando el desarrollo de sistemas cada vez más autónomos.

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