Por: Social Geek

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La robótica ha empezado a acelerar su entrada en sectores tradicionalmente dominados por el trabajo humano, trascendiendo los límites de las fábricas para intervenir actividades como la inspección, el mantenimiento y la limpieza de infraestructuras. Este cambio está ejemplificado por SkyPSI, una startup dedicada a automatizar la limpieza exterior de edificios comerciales mediante drones, según información publicada en su sitio web.

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SkyPSI busca transformar el modo en que se prestan servicios en labores repetitivas o de riesgo, como la limpieza de fachadas y superficies ubicadas a grandes alturas. Su propuesta combina drones de limpieza equipados con inteligencia artificial, además de un modelo operativo en el que trabajadores independientes acceden a estos equipos para ofrecer servicios comerciales. De acuerdo con la compañía, se encargan de suministrar tanto los drones como la capacitación y la certificación necesarias para quienes van a operar la tecnología.

El funcionamiento del sistema está diseñado para que el dron asuma las tareas físicas y riesgosas, mientras que los operadores humanos se centran en el control de la tecnología y la gestión directa del servicio. De esta manera, la innovación no desplaza completamente a los trabajadores, sino que modifica su rol: en lugar de exponer su integridad física, pueden especializarse como operarios calificados en el manejo de estas herramientas robóticas.

Vic Pellicano, fundador y CEO de SkyPSI, explicó este enfoque con una frase contundente: “Para la clase trabajadora, la ecuación siempre fue la misma: cambiabas tu cuerpo por un sueldo. Ya no es así. El robot asume el riesgo. Tú te quedas con el contrato. Y esta vez, tu nombre figura en la empresa”. De acuerdo con Pellicano, este modelo permite que las personas asuman una posición más activa y visible dentro del negocio.

Actualmente, la startup se ha enfocado en propiedades comerciales como hoteles, comunidades de adultos mayores, edificios de oficinas, complejos multifamiliares, instalaciones médicas, estructuras de estacionamiento y establecimientos comerciales. Su objetivo es demostrar que la robótica puede insertarse como una herramienta especializada, automatizando segmentos específicos del trabajo en los cuales la seguridad y la eficiencia resultan fundamentales.

¿Cómo funcionan los drones de limpieza de SkyPSI y cuál es el papel de la inteligencia artificial en su operación?

Los drones de limpieza de SkyPSI están equipados con inteligencia artificial, lo que permite que realicen tareas físicas como la limpieza de fachadas de edificios de manera más segura y controlada. La inteligencia artificial facilita la operación remota y precisa de estos drones, mientras que los operadores humanos se encargan de gestionar y supervisar el servicio, después de recibir capacitación y certificación proporcionada por la empresa.

¿Qué beneficios aporta la automatización con drones a los trabajadores de limpieza en altura?

El principal beneficio de la automatización con drones en estos servicios radica en eliminar o reducir los riesgos físicos que afrontan los trabajadores en altura. Según Vic Pellicano, los operadores ya no deben exponer su integridad en trabajos peligrosos, ya que los drones asumen ese riesgo. Además, los trabajadores pueden posicionarse como proveedores de servicios certificados, teniendo mayor participación y relevancia dentro del sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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