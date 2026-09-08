Por: El Espectador

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El telescopio James Webb, desarrollado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) junto con la Agencia Espacial Europea (ESA), logró captar una imagen única que fue bautizada como el “Cofre del Tesoro” en la Vía Láctea. Este hallazgo, lejos de estar compuesto por riquezas materiales, revela un cúmulo compacto que reúne al menos 70 estrellas jóvenes, y ofrece una ventana privilegiada para profundizar en los orígenes y evolución de la formación estelar, según datos divulgados por la ESA.

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Esta imagen fue uno de los resultados recientes del telescopio Webb y, de acuerdo con la ESA, muestra “un reino fantástico dentro de nuestra galaxia, donde la intensa luz estelar y los vientos ondulantes esculpen nubes de polvo en formas ingeniosas”. El escenario de esta imagen extraordinaria es la Nebulosa de Carina, una inmensa nube de gas y polvo cósmico situada en la constelación de Carina, también conocida como la Quilla, a una distancia aproximada de 7.500 años luz de la Tierra. Se estima que la Nebulosa se extiende por unos 260 años luz y acoge numerosos fenómenos y objetos astronómicos, entre los que se incluyen los Acantilados Cósmicos, que también fueron observados previamente por el Webb.

La Nebulosa de Carina es reconocida como una de las zonas más cercanas de formación estelar de alta masa, lo cual proporciona a los astrónomos la oportunidad de investigar en detalle varios procesos de nacimiento y evolución de estrellas. Entre sus particularidades está la presencia de algunas de las estrellas más masivas de la galaxia y decenas de miles de protoestrellas, que son astros en sus etapas más tempranas de desarrollo. En la imagen denominada Cofre del Tesoro, se distingue un “jardín de esculturas celestiales”, como lo describió la ESA. La forma de “cofre”, que da nombre a este fenómeno, corresponde a una nube aislada de gas y polvo con una parte central densa y una “cola” visible, lo que la hace semejante a un cofre de madera abierto.

El avance tecnológico fue posible gracias a la Cámara de Infrarrojo Cercano del telescopio Webb (NIRCam, por sus siglas en inglés), que permitió a los científicos precisar detalles nunca antes vistos. El cúmulo que constituye el Cofre del Tesoro contiene alrededor de 70 estrellas, incluyendo una muy rara de tipo O, cuya masa es aproximadamente 19 veces superior a la del Sol. La ESA estima que estas estrellas tienen cerca de 1,3 millones de años, y aunque previamente se pensaba que su edad era de solo 100.000 años, permanecen envueltas en las densas nubes de polvo del Cofre del Tesoro. Se espera que, con el paso del tiempo, la radiación de estas jóvenes estrellas disipe completamente la nube y deje al descubierto el cúmulo estelar completo.

¿Qué es la Nebulosa de Carina y por qué es importante en la formación de estrellas?

La Nebulosa de Carina es una enorme nube de gas y polvo ubicada a 7.500 años luz de distancia, en la constelación de Carina. Se considera crucial para el estudio de la formación de estrellas porque contiene algunas de las estrellas más masivas de la Vía Láctea y miles de protoestrellas, permitiendo a los astrónomos observar y analizar las etapas iniciales y los procesos de evolución estelar, según información de la ESA.

¿Qué tecnologías utilizó el telescopio James Webb para captar el “Cofre del Tesoro”?

Para obtener la imagen del “Cofre del Tesoro”, el telescopio James Webb empleó la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam). Esta herramienta tecnológica facilitó la observación detallada de las estrellas jóvenes y las nubes de polvo densas, permitiendo así revelar estructuras y procesos que antes no eran visibles dentro de la Nebulosa de Carina, de acuerdo con los datos publicados por la Agencia Espacial Europea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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