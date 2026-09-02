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El eclipse lunar se destaca como uno de los eventos astronómicos más impresionantes, según información de la agencia espacial estadounidense Nasa. Este fenómeno solo ocurre cuando la Luna está en su fase llena y el Sol, la Tierra y el satélite natural se alinean de forma precisa en el espacio. En ese instante, la Tierra bloquea el paso directo de los rayos solares hacia la superficie de la Luna, produciendo una sombra que da lugar a una visión única en el cielo. La explicación detallada ofrecida por la Nasa indica que esta sombra terrestre consta de dos zonas principales: la penumbra, que corresponde al área externa ligeramente oscura, y la umbra, el núcleo central donde la oscuridad es más densa.

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De acuerdo con cómo transite la Luna por estas secciones, se pueden observar tres tipos de eclipses lunares. El eclipse penumbral implica un cambio tan leve que apenas es perceptible para el ojo humano. El eclipse parcial oscurece únicamente una parte de la superficie lunar, mientras que el eclipse total es el más impactante, pues la Luna queda completamente sumergida en la umbra terrestre. En este caso, aunque el satélite natural no desaparece de la vista, adquiere un tono rojo brillante.

Este efecto rojizo surge a raíz de la dispersión de Rayleigh, proceso físico en el que la atmósfera terrestre filtra la luz azul y deja pasar los rayos de mayor longitud de onda, es decir, los colores rojo y naranja. Estos tonos son proyectados hacia la Luna, generando el conocido fenómeno de la "Luna de sangre". El término dispersión de Rayleigh describe cómo pequeñas partículas y moléculas en la atmósfera desvían los distintos colores que componen la luz solar. Solo los colores cálidos logran alcanzar el satélite durante un eclipse total.

Sobre posibles riesgos, el divulgador Jesús Roberto Soto aclara que no se requiere ninguna protección especial para observar un eclipse lunar. Explica que "los eclipses lunares no presentan ningún riesgo (...) al contrario de lo que piensa mucha gente". Mientras que para un eclipse solar sí se deben tomar precauciones, en el caso del eclipse lunar, el evento puede disfrutarse a simple vista.

Respecto a la frecuencia de estos fenómenos, se anticipa, según datos citados por la Nasa, que el próximo eclipse lunar tendrá lugar el 20 de febrero de 2027 y será visible en todo el continente americano, así como en Europa, África, Asia, Australia y la Antártida. Además, se espera otro eclipse lunar el 16 de agosto del mismo año.

¿Por qué la Luna se ve roja durante un eclipse lunar total?

La tonalidad rojiza conocida como "Luna de sangre" surge por la dispersión de Rayleigh en la atmósfera terrestre, que filtra los colores azules y permite que los tonos rojos y naranjas lleguen hasta la superficie lunar, tiñéndola durante la totalidad del eclipse.

¿Es necesario usar protección para observar un eclipse lunar?

No, de acuerdo con Jesús Roberto Soto, no hay riesgo al observar un eclipse lunar. A diferencia de los eclipses solares, estos fenómenos pueden verse directamente sin afecciones a la salud ocular ni necesidad de dispositivos de protección.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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