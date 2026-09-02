Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La curiosidad por los misterios del universo suele reavivarse con imágenes fuera de lo común, y el reciente caso del rover Curiosity en Marte no fue la excepción. El robot de exploración, que opera bajo el mando de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), registró una imagen el 20 de agosto de 2023 que, por su inusual silueta, fue comparada por observadores con la de una medusa. Esta figura se mostró en un entorno del cráter Gale y llamó la atención por su parecido con un organismo marino: una parte superior abombada y filamentos que aparentan extenderse hacia abajo.

Sigue a PULZO en Discover

No obstante, el caso ganó relevancia porque, de acuerdo con DW y revisiones de la propia secuencia fotográfica, en las imágenes tomadas por el Curiosity 13 y 25 segundos antes, así como 78 minutos después, no aparece este extraño elemento. Es decir, la supuesta "medusa" es un fenómeno aislado en el registro visual del entorno marciano, lo que descarta que se trate de una estructura fija o permanente en la superficie del planeta.

El análisis de las imágenes llevó a explorar posibilidades técnicas. Una hipótesis sostienen que el fenómeno estaría relacionado con el impacto de una partícula de alta energía sobre el sensor de la cámara del Curiosity. Según el astrofísico Joseph Farah, la detección de una línea de píxeles negros en la imagen es consistente con este tipo de efectos. En el espacio profundo, y en un planeta como Marte, la exposición a partículas energéticas provenientes del cosmos es mucho mayor que en la Tierra debido a que la atmósfera marciana es más delgada y carece de un campo magnético global protector.

Así, aunque la imagen haya disparado interpretaciones e intriga en redes sociales, la evidencia sugiere que se trata de un efecto ligado a las condiciones extremas que rodean tanto al rover como a su sistema de cámaras, y no a la presencia de vida o de objetos desconocidos en Marte. Este episodio pone de relieve cómo una sola imagen, sin su contexto completo, puede desembocar en percepciones erradas, y confirma la importancia de cotejar secuencias temporales para esclarecer hechos inusuales en la exploración espacial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la figura captada por el Curiosity fue confundida con una medusa en Marte?

La figura registrada en la fotografía tomada por el Curiosity llamó la atención porque presentaba una silueta oscura, con una parte redondeada y varias líneas rectas hacia abajo, características similares a las de una medusa terrestre. Sin embargo, el análisis de imágenes previas y posteriores descartó que fuera una formación estable o indicio de vida, mostrando que la semejanza era solo visual.

¿Qué es una partícula de alta energía y cómo puede afectar las cámaras espaciales?

Una partícula de alta energía es un fragmento subatómico que viaja a velocidades cercanas a la de la luz, y que puede provenir del Sol o del espacio profundo. Cuando estas partículas impactan el sensor de una cámara, pueden alterar la imagen, causando puntos o líneas negras como las observadas en la fotografía de Curiosity, especialmente en sitios como Marte donde hay poca protección atmosférica o magnética.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.