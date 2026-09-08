Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima representa una de las aplicaciones científicas más significativas para anticipar y comprender los cambios atmosféricos diarios. Contrario a lo que muchos pueden pensar, estos informes no dependen de simples estimaciones, sino que resultan de extensos procesos tecnológicos y matemáticos que descifran el comportamiento altamente complejo del sistema climático terrestre. Según la información disponible en Noticiero 90 Minutos, todo inicia con la recolección masiva de datos de variables como temperatura, presión, humedad y velocidad del viento. Esta tarea se ejecuta en miles de puntos alrededor del mundo, gracias a una gran variedad de instrumentos: estaciones meteorológicas terrestres, boyas instaladas en los océanos, aviones comerciales y globos sonda que llegan hasta la estratosfera. A esto se suma la vigilancia constante de satélites meteorológicos, que desde el espacio ofrecen imágenes continuas sobre la formación y evolución de los sistemas nubosos. En tierra, radares meteorológicos permiten monitorear y anticipar las lluvias de manera precisa.

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Cuando los datos atmosféricos han sido recolectados, estos son enviados a centros internacionales donde potentes supercomputadoras se encargan de procesarlos. De acuerdo con la fuente, allí se aplican modelos numéricos de predicción, es decir, complejos programas informáticos que, usando leyes de física y termodinámica, simulan el flujo futuro de las masas de aire. Estas simulaciones dividen la atmósfera en una cuadrícula tridimensional, lo que permite calcular los posibles cambios en intervalos de tiempo muy cercanos. Así se elaboran los pronósticos que orientan, cada día, la vida de millones de personas.

En cuanto al pronóstico específico para Cali este martes, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que la ciudad experimentará cielos parcialmente nublados, acompañados de subsidencia atmosférica (movimiento descendente del aire que inhibe la formación de nubes), fuerte radiación solar durante el día y una baja probabilidad tanto de lluvias diurnas como nocturnas. Además, de acuerdo con un mensaje de la CVC citado por Noticiero 90 Minutos, las condiciones atmosféricas actuales se explican por el predominio de aire seco en los niveles medios de la atmósfera, lo que asegura un clima estable y minimiza la posibilidad de precipitaciones durante los próximos días.

¿Cómo se elabora el pronóstico del clima en Cali según la CVC?

El pronóstico del clima en Cali, proporcionado por la CVC, se construye a partir de la observación y recolección de datos meteorológicos, que luego se procesan con modelos numéricos avanzados de predicción. Estos modelos consideran variables como temperatura, presión, humedad y vientos para calcular, con base científica, las condiciones futuras. Los análisis se apoyan en diferentes tecnologías, incluyendo estaciones terrestres, radares y satélites.

¿Qué significa subsidencia atmosférica y cómo afecta el clima?

La subsidencia atmosférica es un fenómeno donde el aire desciende en la atmósfera. Este movimiento impide la formación de nubes y, por tanto, reduce la probabilidad de lluvias. En el caso de Cali, la presencia de subsidencia contribuye a cielos despejados o parcialmente nublados y mayor radiación solar, según la información de la CVC citada por Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.