Por: Noticiero 90 minutos

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Este martes, varias zonas de Cali enfrentarán interrupciones en el servicio de agua potable como consecuencia de trabajos de reparación y mantenimiento, según informó la empresa de servicios públicos Emcali. La Gerencia de Acueducto llevará a cabo maniobras esenciales para la reposición de válvulas y la optimización de las redes, tareas que son necesarias para asegurar la calidad y continuidad del suministro en el mediano plazo. Sin embargo, estas intervenciones implicarán cortes temporales del servicio en las áreas donde se desarrollarán las obras, afectando de manera directa a cientos de usuarios.

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De acuerdo con el reporte ofrecido por Emcali y citado por el Noticiero 90 Minutos, los barrios que estarán sin agua durante parte del día son Ciudadela Pasoancho y Villa Fátima, este último ubicado en la zona de expansión sur, incluyendo el Condominio El Capricho. Las restricciones en estos sectores se extenderán desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Además, Emcali precisó que se dispondrá de carrotanques para el abastecimiento temporal en los puntos críticos, buscando disminuir el impacto negativo sobre la población afectada.

La interrupción no solo abarcará estos barrios sino que se extenderá a otros sectores como Departamental (en la carrera 44 A # 11 - 33), Capri (calle 11 A # 79 - 05), Chapinero (calle 48 # 13 - 48), Terrón Colorado, Olímpico (calle 13 # 37 - 00) y Santa Anita (calle 10 # 58 - 07), entre otros. En algunas direcciones puntuales, como en Av. 9 Oeste # 25 A 42 - Av. 4 A Oeste # 7 - 77 y Siloé sector La Playita, también se verán obligados a prescindir del servicio mientras se desarrollan tareas específicas.

Paralelamente, Emcali adelanta trabajos especiales como el reemplazo, prueba y puesta en funcionamiento del motor-bomba en la Estación de Bombeo Terron III. Estos trabajos son esenciales para garantizar la correcta presión y distribución del agua en diversas zonas, una tarea que requiere suspender momentáneamente la operación habitual.

En conclusión, aunque las incomodidades por la suspensión temporal del agua pueden generar molestias, desde Emcali destacan la importancia de estas intervenciones técnicas para fortalecer y mantener en buen estado la red de acueducto. Las autoridades solicitan comprensión y comprensión a los habitantes, recordando que estas acciones buscan mejorar el servicio a largo plazo.

¿Cuáles barrios de Cali se quedarán sin agua este martes?

Este martes, según información de Emcali tomada del Noticiero 90 Minutos, los principales barrios afectados por la suspensión del servicio de agua serán Ciudadela Pasoancho, Villa Fátima (incluido el Condominio El Capricho), así como Departamental, Capri, Chapinero, Terrón Colorado, Olímpico y Santa Anita. Las interrupciones se realizarán desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., y en algunos casos, se dará apoyo con carrotanques para mitigar los efectos de la medida.

¿Por qué se realizan los trabajos de mantenimiento en las redes de acueducto de Cali?

Los trabajos de mantenimiento informados por Emcali tienen como propósito la reposición de válvulas y la optimización de las redes de acueducto en distintos sectores de la ciudad. Estas maniobras permiten mantener la calidad del suministro y evitar inconvenientes futuros en el servicio. Aunque implican cortes temporales, son acciones planificadas para prevenir fallas mayores y garantizar que el agua llegue en mejores condiciones a los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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