Por: Noticiero 90 minutos

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Este martes 8 de septiembre, la Secretaría de Movilidad de Cali mantiene vigente la medida de pico y placa para vehículos particulares, con el objetivo de controlar la congestión vehicular, favorecer la movilidad y mejorar la calidad del aire en la ciudad. Según la información brindada directamente por la mencionada secretaria, la restricción aplicará de lunes a viernes y rota diariamente los dígitos de las placas, de acuerdo con un cronograma oficial. En la fecha señalada, la medida cobija a los vehículos cuyas placas finalicen en 1 y 2, de manera que estos no pueden circular durante el horario establecido.

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La norma establece una franja horaria amplia, entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., completando así 13 horas continuas de restricción en las principales vías de la ciudad. El incumplimiento de la norma implica sanciones económicas, equivalentes a medio salario mínimo, conforme lo estipula la ley vigente. Sin embargo, la secretaria ofrece la opción de pagar la tasa de congestión, que le permite a quienes lo deseen circular durante la restricción. Esta tasa cuesta $122.000 por día, $486.000 al mes y $2.920.000 por semestre, y debe pagarse de forma digital el día hábil anterior, antes de las 5:00 p. m.

El inicio de la nueva rotación del pico y placa fue anunciado por la Secretaría de Movilidad de Cali a partir del 1 de julio del segundo semestre de 2026. Según su comunicado oficial, hubo una etapa pedagógica inicial del 1 al 3 de julio. Desde el 6 de julio empezaron a imponerse comparendos a quienes incumplen la medida.

Por otra parte, debido a las emergencias recientes a raíz del terremoto, aunque se han levantado algunas restricciones, aún existen zonas en Cali donde el tránsito continúa siendo riesgoso. Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad Distrital, recomendó a los ciudadanos evitar desplazarse, salvo que sea necesario, por las áreas de la calle 9 con 44 y la calle 5 con 52, sectores en los que los edificios siguen en riesgo de colapso y donde persisten labores de emergencia. De acuerdo con Moncayo, aunque se avanza en la atención de la emergencia, la movilidad debe ser responsable y prudente.

Para estar al tanto de las novedades en la movilidad, se sugiere a los ciudadanos consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Movilidad de Cali, fuente primaria y certificada para información actualizada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las restricciones del pico y placa para este martes 8 de septiembre en Cali?

Las restricciones del pico y placa anunciadas por la Secretaría de Movilidad de Cali para el martes 8 de septiembre aplican a los vehículos particulares cuyas placas terminan en 1 y 2. La franja horaria es de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., y la medida busca limitar la circulación de vehículos para reducir la congestión vial y mejorar la movilidad urbana.

¿Qué es la tasa de congestión en Cali y cómo se puede pagar?

La tasa de congestión es un valor que los propietarios de vehículos pueden abonar para circular en horarios restringidos por pico y placa. En Cali, puede pagarse digitalmente y sus valores vigentes son $122.000 por día, $486.000 mensual y $2.920.000 semestral, debiéndose cancelar el día hábil anterior antes de las 5:00 p. m., de acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Movilidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.