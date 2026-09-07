Por: El Espectador

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El canciller Omar Bula, quien continúa definiendo su equipo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, confirmó recientemente que Adela María Maestre será la nueva vicecanciller, aunque su nombramiento aún no cuenta con el decreto oficial. Esta decisión se produce luego de que se descartara la designación previa de Adriana Mendoza para el mismo cargo. Maestre cuenta con una trayectoria relevante en la diplomacia colombiana: durante la gestión de María Ángela Holguín en el Ministerio, integró el cuerpo diplomático y, además, se desempeñó como cónsul general de Colombia en Santiago de Chile. También ejerció el cargo de embajadora en Paraguay, lo cual le otorga una sólida experiencia para las nuevas funciones que asumirá al lado de Bula en el Palacio de San Carlos.

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Maestre se suma así al equipo que ya forman Daniella Restrepo, viceministra de Asuntos Multilaterales, y Pedro Roa, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional. De acuerdo con las funciones asignadas a la vicecanciller, entre sus retos están suplir las faltas temporales del ministro, ejercer la coordinación general del Ministerio de Relaciones Exteriores y asesorar tanto al canciller como al viceministro de Asuntos Multilaterales en la “formulación, dirección, ejecución y seguimiento de la política exterior de Colombia”. Otra de las tareas relevantes que tendrá será presidir las delegaciones internacionales que determine el ministro, transmitir la política exterior colombiana y divulgar las decisiones estatales, tanto a nivel bilateral como multilateral, entre entidades estatales y privadas, así como en foros y organismos internacionales.

Además de su carrera en el sector diplomático, Adela Maestre aporta experiencia en áreas como propiedad intelectual y derechos sobre fonogramas y videogramas musicales, ya que fue presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Productores Fonográficos (Asincol) y participó en la Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas Musicales (Apdif). En el contexto internacional, actualmente dirige la Oficina Subregional para los Países Andinos de la Secretaría General Iberoamericana (Segib). Maestre nació en Valledupar, Cesar, y estudió Derecho, especializándose en Derecho de la Comunicación. Su familia ha sido reconocida en la región: su padre, Armando Maestre Pavajeu, fue alcalde de Valledupar, gobernador de Cesar y senador, y su madre, Gloria Cuello Dávila, es hija del dirigente conservador Manuel Germán Cuello Gutiérrez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las funciones principales de la vicecanciller de Colombia?

Entre las funciones principales de la vicecanciller de Colombia están suplir las ausencia temporales del canciller, coordinar de manera general el Ministerio de Relaciones Exteriores y asesorar en la política exterior. Además, debe presidir delegaciones internacionales designadas y divulgar entre entidades estatales, privadas y foros internacionales las decisiones que afectan al país a nivel bilateral o multilateral, según datos del Ministerio referidos en la información de El Espectador.

¿Cuál es la trayectoria profesional de Adela María Maestre en el sector diplomático y técnico?

Adela María Maestre ha sido embajadora de Colombia en Paraguay, cónsul general en Santiago de Chile y miembro del cuerpo diplomático durante la gestión de María Ángela Holguín. En el ámbito técnico, fue presidenta ejecutiva de Asincol y participó en Apdif, lo que le aportó experiencia en derechos intelectuales relacionados con la música y los audiovisuales. Además, actualmente dirige la Oficina Subregional para los Países Andinos de Segib, de acuerdo con información proporcionada por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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