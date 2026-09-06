Por: EL PILON SA

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Ubicado en las proximidades de la Plaza Alfonso López y del Centro Histórico de Valledupar, el Cluster Market liderado por la Cámara de Comercio de Valledupar se ha consolidado como un espacio fundamental para el impulso comercial de productores locales. Este proyecto se presenta como una vitrina abierta que permite a pequeños y medianos emprendedores del departamento mostrar sus productos en sectores de gran relevancia regional como café, cacao, lácteos y artesanías, un acceso que resulta vital para quienes enfrentan obstáculos en las cadenas de comercialización tradicionales.

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Carlos Eduardo Quijano, vicepresidente de Competitividad de la Cámara de Comercio de Valledupar, explicó el propósito detrás de esta iniciativa. Según Quijano, el Cluster Market se materializó durante el reconocido Festival Vallenato y surge como una tienda donde los empresarios pueden poner en evidencia la oferta local. El objetivo a mediano plazo es institucionalizar una programación fija, promoviendo los denominados "Viernes de Experiencia". Esto busca invitar de forma recurrente a empresas a que presenten sus productos y cuenten sus historias directamente tanto a la comunidad local como a visitantes.

La primera jornada de activación del Cluster Market incluyó a varias marcas relevantes para la economía creativa de la región, entre ellas, Valliety Co. Este emprendimiento se especializa en el café de especialidad y fue el encargado de abrir las muestras comerciales. Su fundadora, María Vargas, resaltó la relevancia de contar con el respaldo de la Cámara de Comercio, especialmente para aquellas marcas emergentes que carecen de un punto de venta propio en Valledupar. Vargas explicó que la misión de Valliety Co es exhibir lo mejor del café cesarense, y que el acompañamiento institucional les ha permitido acercarse a nuevos públicos. Además, puntualizó que la marca innova al ofrecer alternativas al café tradicional, incluyendo concentrados de cold brew, drips individuales y productos con empaques elaborados a partir de sacos de exportación reciclados.

Para quienes deseen participar en las actividades de los "Viernes de Experiencia", la Vicepresidencia de Competitividad de la Cámara de Comercio de Valledupar establece que las unidades productivas interesadas deben postularse y cumplir con requisitos específicos. Estos incluyen estar debidamente registradas y ajustarse a las normativas vigentes de etiquetado y comercialización, aspectos fundamentales para poder ser parte del proceso de exhibición y venta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los emprendedores del departamento del Cesar participar en el Cluster Market de Valledupar?

Para ser parte de la programación de los "Viernes de Experiencia" en el Cluster Market, los emprendedores deben postular sus marcas ante la Vicepresidencia de Competitividad de la Cámara de Comercio de Valledupar. La entidad revisa que cada participante cumpla con las normativas vigentes de registro, el correcto etiquetado de sus productos y los estándares de comercialización requeridos por la ley.

¿Qué beneficios ofrece el Cluster Market de la Cámara de Comercio de Valledupar a los productores locales?

El Cluster Market permite a pequeños y medianos productores exhibir y vender sus productos en un espacio estratégico de Valledupar, dándoles visibilidad ante consumidores locales y visitantes. Además, les facilita acceder a nuevas oportunidades comerciales y recibir acompañamiento institucional, lo que resulta clave para marcas sin local propio y con interés de expandir su alcance en sectores como café, cacao, lácteos y artesanías.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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