Por: El Espectador

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El Icetex, entidad colombiana encargada de facilitar acceso a recursos educativos, anunció en alianza con la University of Salford, en Reino Unido, una nueva convocatoria dirigida a personas interesadas en cursar una maestría en esta destacada institución británica. De acuerdo con la información suministrada, la convocatoria contempla un beneficio económico que consiste en un descuento de 5.000 libras esterlinas sobre el valor de la matrícula, aplicable en los programas seleccionados por la universidad. El cierre de la convocatoria está programado hasta el 26 de febrero de 2027, a la 1:00 p. m. hora local, lo que otorga un amplio plazo para quienes deseen preparar su postulación.

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Los requisitos para aspirar a este descuento son claros. Las personas interesadas deben tener entre 21 y 65 años, acreditar un título profesional o equivalente, y presentar una certificación que refleje un promedio mínimo de 3.7 sobre 5.0 en sus estudios de pregrado. Además, se requiere al menos 12 meses de experiencia profesional y dominio del idioma inglés al nivel B2, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). También es indispensable haber sido admitida o admitido previamente en el programa académico seleccionado y no encontrarse en mora si se es beneficiario de créditos con el Icetex.

La oferta académica es bastante amplia e incluye maestrías en áreas como artes, comunicación, tecnología, gestión de la salud, ingeniería, ciencias sociales, psicología, administración, nuevas tecnologías, entre otros. El programa de maestría seleccionada debe cursarse de manera presencial, tiene una duración de un año y la sede de los estudios es Manchester, una ciudad reconocida por su vida universitaria.

En cuanto a la cobertura, la convocatoria dispone de 10 reducciones en el valor de la matrícula, sumado a una beca del 100 % únicamente para la matrícula. Sin embargo, ningún otro rubro relacionado con estadía, alimentación u otros conceptos será financiado, por lo que la persona beneficiaria debe asumir todos los gastos adicionales. La documentación clave para la postulación incluye: diploma de pregrado, certificado de notas, documento de identidad, carta de admisión, certificación laboral y prueba de dominio del inglés.

La información original y detallada proviene de Icetex y fue consultada, entre otros, por El Espectador. Para más detalles, el Icetex pone a disposición un enlace oficial donde se pueden consultar las bases de la convocatoria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el descuento de matrícula en maestrías de la University of Salford con Icetex?

Para acceder al descuento que ofrece el Icetex junto a la University of Salford, usted debe tener entre 21 y 65 años, acreditar título profesional y un promedio mínimo de 3.7 sobre 5.0, presentar experiencia profesional de al menos 12 meses, contar con una certificación de inglés nivel B2, haber sido admitido a la maestría y, en caso de tener créditos con Icetex, no estar en mora.

¿Qué cubre y qué no cubre la beca sobre maestrías en la University of Salford ofrecida por Icetex?

De acuerdo con la convocatoria oficial, la beca cubre exclusivamente la matrícula (ya sea mediante una reducción de 5.000 libras o del 100 % para un caso especial). Ningún gasto adicional como manutención, alojamiento, transporte u otros está incluido, por lo que todos los demás costos asociados al estudio deben ser asumidos por la persona seleccionada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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