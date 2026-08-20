Por: El Espectador

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La figura de Diana de Gales, ampliamente conocida como Lady Di, vuelve a ocupar un lugar relevante en la memoria colectiva casi treinta años después de su fallecimiento. En esta ocasión, el relato de su vida y la comprensión de su legado llegan de la mano de Charles Spencer, conde de Spencer, quien fue testigo directo de los momentos más decisivos en la vida de su hermana. El próximo 22 de septiembre, la editorial Penguin Random House publicará ‘El canto del cisne. Diana, mi hermana’, una obra en la que, por primera vez, el conde Spencer aborda de manera abierta y minuciosa tanto la vida compartida con Diana como los días críticos que siguieron a su muerte.

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Este libro marca la primera ocasión en que Spencer, reconocido como escritor, historiador y periodista, expone de manera tan detallada sus memorias sobre la princesa. Cabe recordar que, en septiembre de 1997, él fue el encargado de dar el panegírico en la abadía de Westminster durante el funeral de Diana, un discurso que numerosos especialistas han calificado como uno de los más destacados del siglo XX.

De acuerdo con lo expresado por el propio Charles Spencer, la obra tiene como objetivo contar la verdad sobre Diana, desde la perspectiva personal de un hermano, en un tono positivo y honesto, tal como pretendió hacerlo en su discurso funerario. Spencer explicó que la inminencia del trigésimo aniversario de la muerte de Diana —el 31 de agosto del próximo año— ha incrementado las solicitudes de entrevistas, motivándolo a dejar registradas sus vivencias antes de que sigan proliferando opiniones basadas “en falsedades que, con el paso del tiempo, han acabado aceptándose como ciertas”.

El conde manifestó su esperanza de que la obra permita romper la imagen pública creada en torno a la princesa, y que quienes no la conocieron personalmente puedan entender las complejidades, carisma, amor e inseguridades que marcaron su existencia. De acuerdo con la editorial, el libro será distribuido simultáneamente en el Reino Unido, así como en países como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Irlanda, Estados Unidos y Canadá. Además, Penguin Random House confirmó que los derechos de publicación ya han sido adquiridos en 12 idiomas, extendiendo el lanzamiento a regiones como Brasil, Cataluña, distintos países europeos, así como Latinoamérica y Quebec. Daniel Bunyard, editor de la obra, destacó su significado histórico, subrayando el valor de una narración construida desde la intimidad de un hermano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué revela el libro ‘El canto del cisne. Diana, mi hermana’ sobre la vida de Lady Di?

‘El canto del cisne. Diana, mi hermana’, escrito por Charles Spencer, revela una perspectiva inédita y muy personal sobre la vida de Diana de Gales, enfocándose especialmente en su carácter, vivencias y las complejidades emocionales que acompañaron a uno de los íconos más influyentes del siglo XX. El libro busca mostrar a Diana como una persona real, llena de vitalidad y contradicciones, alejada de la imagen pública y los relatos que, según el conde, se han distorsionado con los años.

¿En qué países será publicado el libro sobre la princesa Diana escrito por su hermano?

El libro de Charles Spencer será publicado por Penguin Random House de manera simultánea en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Irlanda, Estados Unidos y Canadá. Además, ya se han vendido derechos de autor en 12 idiomas, lo que permitirá su publicación en países y regiones como Brasil, Cataluña, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España y Latinoamérica, Suecia y Quebec.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

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