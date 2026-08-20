Por: El Espectador

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Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más reconocidos en España, ha puesto en la mesa un nuevo debate: ¿cuál es la mejor gastronomía del mundo? Según lo informado por El Espectador, Llanos dio inicio oficial al "Mundial de Comidas", un torneo internacional en el que países como Venezuela, Colombia, España y Honduras, entre otros, defenderán sus platos más emblemáticos gracias al apoyo de los seguidores del streamer. A través de comentarios en las redes sociales, los usuarios postulan sus comidas favoritas, con el fin de elegir aquella que represente con honor las tradiciones culinarias de cada nación.

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La edición anterior de este popular torneo digital se centró en los desayunos y terminó con Perú como gran vencedor. Su pan con chicharrón fue coronado con más de 12 millones de votos, imponiéndose sobre propuestas tan fuertes como los chilaquiles de México, el bolón de verde de Ecuador, la marraqueta con palta y el jamón con huevo frito de Chile, y la arepa pepiada de Venezuela. Esta victoria se dio en medio de una amplia acogida no solo en Latinoamérica, sino también en comunidades migrantes que participaron desde países europeos como Francia, España y Portugal.

Ahora, para esta nueva versión, algunos de los platos que ya figuran en la competencia son la paella de España, el asado de Argentina y el ceviche peruano. Colombia, por su parte, ha visto surgir en la conversación propuestas como el sancocho trifásico y la bandeja paisa, los cuales reciben el respaldo de distintos sectores en redes. Asimismo, otras especialidades ganan terreno, como la empanada de pino chilena, las hallacas venezolanas y el pique macho boliviano, ampliando el espectro de opciones y perfiles de sabor que defiende cada país.

Según lo indicado por El Espectador, el certamen contempla la participación de 16 países. Una vez se cierre la fase de postulaciones que Llanos anunciará en sus canales oficiales, las recetas seleccionadas se enfrentarán entre sí, avanzando solo aquellas que obtengan más apoyo popular. Por ahora, no existe una fecha definitiva para el inicio del campeonato, aunque Llanos afirma que esta edición gastronómica será una de las más comentadas del segundo semestre de 2026.

¿Cómo se eligen los platos representativos para el Mundial de Comidas de Ibai Llanos?

De acuerdo con la información de El Espectador, son los seguidores de Ibai Llanos quienes proponen, a través de comentarios en redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube, cuáles son los platillos que mejor representan a cada país. Luego, estas sugerencias son recogidas y de ese conjunto se seleccionan los platos que participarán en el torneo.

¿Cuáles son los platos colombianos que podrían representar al país en el Mundial de Comidas?

Según lo mencionado por El Espectador, entre las principales opciones que han surgido para Colombia se encuentran la bandeja paisa y el sancocho trifásico. Estos platos son reconocidos nacionalmente y destacan por su variedad de ingredientes y profunda relación con la tradición cultural del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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