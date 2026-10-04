Las imágenes posteriores al accidente que sufrió el equipo de Hebert Vargas en Ecuador permiten dimensionar cómo quedó el bus en el que se movilizaban los integrantes de su agrupación. Aunque el choque fue fuerte, el vehículo no terminó completamente destruido y los daños visibles se concentran en una zona específica de la carrocería.

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En las fotografías se observa una afectación en el costado izquierdo de la parte delantera del bus, especialmente debajo de la farola. La carrocería presenta daños producto del impacto, pero el vehículo mantiene buena parte de su estructura exterior sin afectaciones de gran magnitud.

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¿Cómo fue el accidente de Hebert Vargas?

El accidente ocurrió después de la presentación que Vargas y su agrupación realizaron en la Plaza de Toros de Ambato. El grupo se dirigía hacia Quito, donde tenía previsto tomar un vuelo con destino a Medellín para regresar a Colombia.

En medio del recorrido, el bus habría chocado de frente contra otro automóvil. Las circunstancias que provocaron el accidente todavía son investigadas, por lo que aún no se conocen detalles precisos sobre cómo ocurrió el impacto.

Tras el choque, Hebert Vargas y los demás integrantes de su equipo fueron atendidos por paramédicos. Las primeras informaciones indican que ninguno habría sufrido heridas de gravedad y que todos los ocupantes del vehículo se encuentran fuera de peligro.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado públicamente sobre el accidente. Vargas sí ha continuado compartiendo en sus redes sociales algunos registros de la presentación que ofreció en Ecuador, pero no ha publicado información específica sobre el choque ni sobre su estado de salud.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.