La separación de J Balvin y Valentina Ferrer continúa despertando curiosidad entre sus seguidores. Esta vez, fue la modelo argentina quien habló sobre el momento personal que atraviesa y entregó algunos detalles de la relación que mantiene actualmente con el artista colombiano, con quien tiene un hijo.

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Durante un encuentro con varios medios de comunicación, cuyas declaraciones fueron difundidas por la cuenta de Instagram del medio de entretenimiento El Junket, Ferrer respondió algunas preguntas sobre su presente sentimental y la manera en que ha asumido los cambios después de terminar su relación con el intérprete de ‘Mi gente’.

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Uno de los comentarios que más llamó la atención surgió cuando una periodista le preguntó si estaba comenzando de cero tras la ruptura. La modelo, sin entrar en detalles sobre su vida privada, respondió con una frase que dejó clara su postura frente a esta etapa.

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“No es empezar de cero. Es seguir la vida”, expresó.

Sin embargo, uno de los aspectos en los que más hizo énfasis fue en la relación que conserva con José, nombre de pila de J Balvin, especialmente por la responsabilidad que comparten como padres.

“Para José y para mí nuestro objetivo es el mismo, que es que Río sea feliz”, aseguró.

Valentina Ferrer habló de su relación con J Balvin después de la separación

Durante la conversación con la prensa, la argentina también destacó que, pese a que su vínculo sentimental con el cantante terminó, ambos han logrado conservar una relación cercana y de acompañamiento en la crianza de su hijo.

“Río tiene un papá y una mamá que se acompañan muy bien, que son muy buenos amigos”, manifestó Ferrer.

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Con estas palabras, la modelo dejó ver que el bienestar del pequeño es el principal punto de encuentro entre los dos y que su intención es mantener una dinámica familiar basada en el respeto y el apoyo mutuo.

Las declaraciones también llamaron la atención porque, en medio de la curiosidad que existe sobre su ruptura, Ferrer prefirió no alimentar especulaciones sobre los motivos que llevaron al final de la relación.

De hecho, cuando los periodistas quisieron conocer si había atravesado momentos de tristeza o un proceso de duelo tras la separación, la argentina evitó responder. Entre risas, pidió que no comenzaran con los chismes mientras intentaba llegar al vehículo que la esperaba.

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¿Valentina Ferrer está preparada para volver a enamorarse?

Otro de los interrogantes que recibió la modelo estuvo relacionado con la posibilidad de iniciar una nueva relación sentimental y volver a enamorarse.

Ante la pregunta, Ferrer respondió: “Obviamente que tengo amor para mi Río”.

Con esta frase, evitó revelar si está interesada en conocer a alguien o si contempla comenzar una nueva historia amorosa. En cambio, centró su respuesta en el cariño que siente por su hijo y en la importancia que tiene para ella su maternidad.

Por ahora, la modelo no ha querido profundizar públicamente en las razones de su separación con J Balvin. No obstante, sus declaraciones dejaron claro que ambos buscan mantener una relación cordial y cercana, con un propósito que sigue estando por encima de cualquier diferencia personal: acompañar a Río durante su crecimiento.

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