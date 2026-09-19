Los seguidores del cantante colombiano J Balvin se llevaron una gran sorpresa en la mañana de este sábado, 19 de septiembre, ya que muy temprano el artista de música urbana hizo una publicación felicitando a Valentina Ferrer, la madre de su hijo, por su cumpleaños.

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El cantante escribió: “Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”.

Y agregó: “Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”.

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Ahora, esto es algo que llamó mucho la atención porque dicha publicación, que está acompañada de varias fotos, la hizo apenas unos días después de que Valentina Ferrer anunciara su separación con el cantante.

Fue por medio de sus redes sociales que la argentina había escrito lo siguiente: “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados“.

Además, agregó que dicha decisión se había tomado desde el amor y que el objetivo de ambos era seguir acompañando a Río, su hijo, en todo momento y sin ningún problema.

Por eso mismo, la publicación de Balvin sorprendió a todos los seguidores, pues incluso en los comentarios hay muchos preguntándose qué pasó, si realmente siguen juntos, si es día de recuperar el hogar y más, pero no hay respuestas por parte del cantante colombiano.

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Cómo fue la relación de Valentina Ferrer y J Balvin

J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron en 2017 durante el rodaje del videoclip de ‘Sigo Extrañándote’, donde interpretaron a una pareja. Aunque al inicio solo hubo amistad, en 2018 formalizaron su relación y se convirtieron en una de las parejas más estables del entretenimiento latino.

En junio de 2021 nació su hijo Río, un momento que consolidó el vínculo. Durante casi una década compartieron una vida discreta, con apariciones ocasionales en redes y eventos, sin llegar a casarse. La paternidad inspiró incluso una canción del artista.

Hasta ahora, Balvin no se ha manifestado por la ruptura.

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