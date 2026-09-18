Por: EL PILON SA

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La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, en colaboración con la Red Académica de Diseño de Colombia (RAD) y el programa de Diseño Gráfico de la Fundación Universitaria del Área Andina en Valledupar, anunció la apertura de la convocatoria para diseñar el afiche oficial del 60° Festival de la Leyenda Vallenata. Esta celebración, que destaca por su trascendencia dentro del panorama musical colombiano, tendrá lugar del 28 de abril al 1° de mayo de 2027. Con el propósito de conectar la academia con el patrimonio cultural local, la convocatoria está dirigida de forma exclusiva a estudiantes universitarios cuyas carreras estén relacionadas con el diseño gráfico y visual en instituciones adscritas a la RAD, según lo informado por la organización.

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El certamen, que se diferencia de ediciones anteriores, pretende convertirse en una verdadera experiencia de investigación y creación para los jóvenes participantes. En esta ocasión, se propone que los futuros profesionales interpreten visualmente las seis décadas del Festival de la Leyenda Vallenata, festival reconocido por su profunda influencia en la cultura nacional. La convocatoria permanecerá abierta entre el 18 de septiembre y el 18 de octubre de 2026 y busca que los diseños no solo destaquen por su valor estético, sino, especialmente, por el análisis conceptual del empleo de colores, tipografías y símbolos propios del folclor vallenato.

Un componente especial de esta edición será la temática de ‘Rey de Reyes’, junto con la elección histórica de la ‘Reina de Reinas’ del acordeón, elementos que deben ser reflejados en los afiches propuestos. La iniciativa representa una oportunidad única para que los estudiantes utilicen sus conocimientos y creatividad en la promoción y representación de uno de los más emblemáticos festivales del país. El diseño ganador no solo ilustrará piezas publicitarias y oficiales del evento a nivel local, nacional e internacional, sino que también significará un reconocimiento institucional tanto para el estudiante como para su universidad.

Entre los incentivos, se destaca el estímulo económico de 3.500.000 pesos que recibirá el estudiante ganador, el cual será entregado en la ceremonia oficial de premiación. De esta manera, la fundación resalta la importancia de vincular la academia y la creatividad juvenil en la preservación y proyección del patrimonio musical colombiano, como lo exponen los detalles publicados por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el concurso de afiche del 60° Festival de la Leyenda Vallenata?

De acuerdo con la convocatoria difundida por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, pueden participar exclusivamente estudiantes universitarios matriculados en carreras de Diseño Gráfico y Visual pertenecientes a instituciones vinculadas a la Red Académica de Diseño de Colombia (RAD). La selección se basa en la creatividad, el análisis conceptual de elementos gráficos y el entendimiento del folclor vallenato, elementos fundamentales para el afiche del evento.

¿Qué significa la elección de ‘Rey de Reyes’ y ‘Reina de Reinas’ en el festival vallenato?

La edición 60 del Festival de la Leyenda Vallenata será especial porque, además del tradicional concurso de acordeoneros ‘Rey de Reyes’, se consagrará por primera vez a la ‘Reina de Reinas’ del acordeón. Esto implica que se reconocerá a los máximos exponentes históricos del festival, otorgando un significado simbólico y cultural adicional, que debe ser plasmado visualmente en el afiche presentado por los participantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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