Por: EL PILON SA

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El Departamento Nacional de Planeación (DNP) proyectó que la inversión nacional en el Cesar durante 2027 alcanzará los $2,13 billones, según el libro de regionalización presentado ante el Congreso para la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN). Esta cifra corresponde a $2.133.988 millones y estima una inversión per cápita de $1,4 millones en el departamento, conforme al cálculo oficial. El propio DNP afirma que estos montos tienen carácter “preliminar e indicativo”, es decir, sirven como aproximación para entender el impacto de la inversión nacional en cada territorio, pero podrían variar según la ejecución de las entidades y las prioridades que se identifiquen durante el año fiscal.

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Comparado con 2026, el presupuesto para Cesar aumentaría en $90.883 millones, lo que representa un incremento nominal cercano al 4,45 %. Mientras que para 2026 se identificaron $2.043.105 millones, el nuevo documento contempla $2.133.988 millones. Sin embargo, no se especifica la variación real ajustada por inflación para el Cesar, por lo que solo se puede hacer una comparación directa de la cifra nominal. Al analizar la región Caribe, se observa una disminución real del 10,2 % en la inversión regionalizada, según la publicación de datos del DNP.

En cuanto a sectores, el 61,3 % de la inversión nacionalizada se concentra en Inclusión Social y Reconciliación (33,7 %) y Transporte (27,6 %). Dentro de Inclusión Social, se destacan recursos para desarrollo de primera infancia, juventud, inclusión social y productiva, transferencias monetarias y seguridad alimentaria, sumando programas nacionales que se asignan de acuerdo con la población beneficiada y que no necesariamente representan obras físicas. El área de Transporte abarca inversiones en el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, vías importantes del departamento y el aeropuerto Alfonso López Pumarejo en Valledupar.

Otros sectores incluidos en la distribución de recursos son Minas y Energía, con énfasis en gas domiciliario y generación fotovoltaica; Educación, con prioridad en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la Universidad Popular del Cesar; Salud, destinada principalmente a infraestructura y dotación hospitalaria; así como Vivienda, con rubros para agua potable, saneamiento básico y subsidios de vivienda. En comparación con 2026, se evidencia una reestructuración donde Inclusión Social pasa a ser el eje central de la inversión, superando el porcentaje destinado previamente a Transporte.

Aunque el presupuesto nacional para 2027 ya fue aprobado en monto global, la distribución final aún puede estar sujeta a cambios según lo indiquen los debates parlamentarios y las negociaciones con las bancadas regionales, como lo advirtió la politóloga Dayanna Díaz a EL PILÓN. Por lo pronto, los $2,13 billones son una proyección preliminar que puede modificarse antes de que el presupuesto se convierta en ley.

¿Cuáles son los sectores con mayor inversión proyectada para Cesar en el presupuesto 2027?

Los sectores con mayor inversión asignada en el Cesar para 2027, según el DNP, son Inclusión Social y Reconciliación (33,7 % del total), seguido de Transporte (27,6 %). Estas áreas concentran más del 60 % de los recursos, priorizando programas sociales, de infraestructura y movilidad en la región.

¿Qué es la regionalización del presupuesto y cómo afecta la inversión en Cesar?

La regionalización del presupuesto, según el DNP, es una metodología preliminar e indicativa para estimar cómo los recursos nacionales benefician a los departamentos, en este caso al Cesar. Esto permite proyectar la inversión pública territorial, aunque puede variar durante el año fiscal según la gestión y ejecución de las entidades responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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