El ecosistema fintech anunció una inversión de 4,3 billones de pesos en Colombia durante los próximos 12 meses, recursos que estarán destinados a fortalecer las operaciones de las compañías del sector, impulsar la innovación tecnológica y ampliar el acceso a servicios financieros.

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(Vea también: Vicepresidente Restrepo se va contra el gota a gota en Colombia: cobran hasta “720 %”)

El anuncio fue hecho por Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, durante el Latam Fintech Market 2026, evento que reúne este jueves y viernes en Barranquilla a representantes de empresas financieras, bancos, inversionistas, reguladores y compañías tecnológicas.

De acuerdo con Gabriel Santos, el compromiso de inversión se ejecutará durante los próximos 12 meses y refleja la apuesta de las empresas del sector por continuar creciendo en el mercado colombiano.

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“Este anuncio representa el compromiso del sector con el desarrollo de Colombia durante la Patria Milagro y la confianza en los millones de clientes que hoy atienden las más de 360 empresas afiliadas a Colombia Fintech”, afirmó Santos.

El presidente ejecutivo de Colombia Fintech agregó que el gremio considera que el país tiene potencial para avanzar en la transformación de los servicios financieros y ampliar las posibilidades de acceso a productos para personas y empresas.

El anuncio se produjo en el marco de la primera jornada del Latam Fintech Market 2026, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Puerta de Oro de Barranquilla y cuenta con más de 2.300 asistentes, según la organización.

¿En qué se utilizarán los recursos?

La inversión estará enfocada, según Colombia Fintech, en el fortalecimiento de las operaciones de las empresas, la expansión de sus servicios y el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el sector es ampliar el acceso de los colombianos al crédito formal. Gabriel Santos señaló que cerca del 65 % de la población del país no tiene acceso al crédito, mientras que el ecosistema fintech busca ampliar las alternativas disponibles.

Ese desafío también fue mencionado durante el evento por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien habló de la necesidad de impulsar la inclusión financiera y de encontrar alternativas frente al denominado ‘gota a gota’.

Restrepo, además, pidió evaluar la posibilidad de acelerar la implementación de las finanzas abiertas u open finance como una de las herramientas para enfrentar modalidades de financiación informal.

Así, la apuesta de los $4,3 billones no se limita al crecimiento de las empresas fintech, sino que se enmarca en una discusión más amplia sobre acceso al crédito, innovación y competencia dentro del sistema financiero colombiano.

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