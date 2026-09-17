El vicepresidente José Manuel Restrepo puso sobre la mesa el alto costo que, según afirmó, enfrentan millones de personas que recurren al llamado ‘gota a gota’ para conseguir financiación.

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Durante su intervención en el Latam Fintech Market, que se adelanta este jueves y viernes en Barranquilla, el funcionario aseguró que algunas personas terminan pagando tasas de hasta 720 % efectivo anual y planteó la necesidad de ampliar las alternativas de acceso al crédito.

El vicepresidente sostuvo que enfrentar esta situación requiere cambios en las políticas públicas y en la regulación del sistema financiero, al tiempo que destacó el papel de las empresas fintech.

Restrepo habló del costo del ‘gota a gota’

El ‘gota a gota’ es una modalidad de préstamo informal que suele utilizarse cuando una persona o pequeño negocio tiene dificultades para acceder al sistema financiero tradicional.

Restrepo utilizó el término para referirse a las personas que, ante las barreras para conseguir financiación formal, terminan recurriendo a alternativas que pueden representar costos elevados.

El vicepresidente aseguró que existe una oportunidad para modificar esa situación mediante productos financieros diferentes y con mayor acceso para quienes actualmente encuentran dificultades para obtener crédito.

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El papel que Restrepo les atribuye a las fintech

El funcionario sostuvo que el cambio requiere tanto decisiones de política pública como ajustes regulatorios.

“Eso al final necesita un esfuerzo de construcción de política pública, necesita un esfuerzo de construcción regulatoria”, manifestó.

Restrepo también destacó la presencia del superintendente Financiero, Pablo Rivas Herazo, en el evento y aseguró que la inclusión financiera debe avanzar acompañada de innovación.

“Hoy la sociedad reclama de nuestro sistema financiero mucha más innovación en productos y en servicios”, dijo.

El vicepresidente señaló que las empresas fintech pueden contribuir a ampliar las opciones disponibles para personas que actualmente tienen dificultades para acceder a servicios financieros.

En ese sentido, defendió la necesidad de que el sistema financiero evolucione para responder a las nuevas formas en las que los consumidores y los pequeños negocios buscan financiación.

Inclusión financiera, uno de los retos que plantea el sector

El problema del acceso al crédito también ha sido señalado por representantes del sector fintech.

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, explicó recientemente que uno de los desafíos del país es llegar a la población que todavía tiene dificultades para acceder al crédito y reducir la dependencia del efectivo y del ‘gota a gota’.

El Latam Fintech Market 2026 reúne a más de 2.300 asistentes y más de 100 speakers, de acuerdo con la información divulgada sobre el evento. Entre los temas de discusión están precisamente las nuevas tecnologías financieras y las alternativas para ampliar el acceso a servicios financieros.

Restrepo insistió en que la innovación y la inclusión financiera son herramientas necesarias para ampliar las posibilidades de financiación y, según su planteamiento, contribuir a la recuperación del crecimiento económico.

“Esta es una demostración de que este país necesita inyección de innovación, inyección de inclusión, única forma a través de la cual nosotros vamos a desbloquear las formas de financiamiento y a volver a crecer”, concluyó.

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