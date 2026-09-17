Durante la apertura del Latam Fintech Market 2026, Colombia Fintech hizo un llamado al Gobierno Nacional para avanzar en una política pública que permita aprovechar el desarrollo tecnológico del sector financiero. Gabriel Santos, presidente ejecutivo del gremio, aseguró que Colombia debe pasar de los debates sobre innovación a la implementación de medidas concretas.

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Uno de los temas planteados está relacionado con Bre-B y el sistema de pagos. El gremio pidió eliminar los topes actuales y permitir que por esa infraestructura también se puedan canalizar pagos del Gobierno Nacional a personas y empresas. Además, propuso avanzar en el desmonte gradual del 4×1.000 como parte de las medidas para modernizar el sistema financiero.

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La industria fintech también puso sobre la mesa cambios en el modelo de Open Finance. Santos pidió revisar su estructura, establecer un cronograma que pueda cumplirse y definir un diseño técnico efectivo para el intercambio de información bajo el decreto vigente. Para el dirigente, este desarrollo es importante porque puede convertirse en un paso previo hacia un esquema más amplio de Open Data.

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En materia de crédito, Colombia Fintech propuso modificar la forma en que se calcula la tasa de interés bancario corriente. La solicitud consiste en dejar atrás el promedio único y avanzar hacia una metodología que tenga en cuenta tanto el producto financiero como el perfil de riesgo de cada usuario, con el propósito de mejorar las condiciones de acceso al crédito.

Otro de los puntos planteados fue la regulación de las criptomonedas. El gremio pidió establecer un marco legal para un mercado que, según sus cifras, ya cuenta con alrededor de seis millones de usuarios en Colombia. Santos señaló además que más de la mitad de esos recursos se concentran en stablecoins y destacó que estas operaciones ya tienen efectos tributarios en el país.

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El encuentro también tuvo un componente solidario, pues Colombia Fintech informó que durante el evento se recaudaron más de $80 millones destinados a la reconstrucción de municipios afectados por el reciente terremoto. El Latam Fintech Market 2026 reúne además a figuras internacionales del sector, entre ellas David Vélez, fundador y CEO de Nubank; Carlos Menendez, CEO de Local; Javier Villamizar, de SoftBank Investment Advisers; Andrei Roman, de AtlasIntel, y Ernesto Rivilla, de Citi.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.