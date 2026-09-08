El 4×1.000 podría tener un cambio importante para millones de usuarios del sistema financiero en Colombia. Un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes plantea que ciertos movimientos de dinero entre cuentas de un mismo titular dejen de pagar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), incluso si se hacen entre bancos diferentes.

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La iniciativa fue presentada por el representante Daniel Felipe Briceño, del Centro Democrático, y busca modificar el artículo 879 del Estatuto Tributario. Sin embargo, es importante aclarar que la medida todavía no está vigente y deberá superar el trámite legislativo en el Congreso antes de convertirse en ley.

La propuesta no elimina el 4×1.000. Su alcance está enfocado únicamente en los traslados de recursos que continúan perteneciendo a la misma persona y no en pagos o transferencias hacia terceros.

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¿Qué operaciones quedarían exentas del 4×1.000?

Actualmente existen beneficios tributarios para algunos movimientos financieros, pero el proyecto busca ampliar esa protección cuando el dinero pasa de un producto financiero a otro con el mismo titular.

En caso de aprobarse, la exención aplicaría para traslados entre:

Cuentas de ahorro.

Cuentas corrientes.

Cuentas de ahorro programado.

Depósitos electrónicos.

Tarjetas prepago.

Depósitos ordinarios.

Carteras colectivas y otros productos de ahorro o inversión.

Esto significa que una persona podría mover dinero de una cuenta en un banco hacia otra cuenta o producto financiero de su propiedad en otra entidad sin que ese traslado genere el cobro del impuesto, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la ley.

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¿Qué pasa hoy con el impuesto?

El proyecto explica que desde diciembre de 2024 existe una exención mensual de hasta 350 UVT para determinados movimientos del mismo titular. Para 2026, ese límite equivale aproximadamente a 18,3 millones de pesos mensuales.

El problema, según la exposición de motivos de la iniciativa, es que cuando una persona supera ese tope algunos traslados entre entidades financieras pueden quedar gravados con el 4×1.000, aun cuando el dinero siga siendo suyo.

Por esa razón, la propuesta busca eliminar el límite mensual en esos casos específicos y permitir la exención sin importar el monto del traslado, siempre que el origen y el destino de los recursos correspondan al mismo propietario.

El 4×1.000 seguiría cobrando pagos a otras personas

Uno de los puntos centrales del proyecto es que el impuesto no desaparecería para la mayoría de operaciones cotidianas.

La iniciativa mantiene el cobro del 4×1.000 cuando el dinero sea enviado a un tercero, así como en retiros en efectivo, giros mediante cheque y otras operaciones destinadas al consumo. Es decir, el beneficio estaría reservado únicamente para movimientos internos del patrimonio del mismo titular.

Para aplicar la eventual exención, los bancos tendrían que verificar a través de mecanismos tecnológicos que ambas cuentas pertenecen a la misma persona. Además, la Dian y la Superintendencia Financiera contarían con seis meses para definir los controles y el intercambio de información que eviten un uso indebido del beneficio.

El proyecto también contempla sanciones para las entidades financieras que incumplan estas obligaciones. Entre ellas aparecen multas de hasta 1.000 salarios mínimos si cobran el impuesto en operaciones exentas o si no habilitan herramientas digitales gratuitas para que los usuarios administren la marcación de sus cuentas.

Por ahora, se trata únicamente de una propuesta legislativa, por lo que su contenido aún puede modificarse durante el debate en el Congreso antes de una eventual aprobación.

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