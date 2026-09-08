El Ministerio de Minas y Energía advirtió que la terminación inmediata de varios contratos de suministro de gas de Canacol podría generar graves consecuencias para Colombia, entre ellas desabastecimiento, aumentos inesperados en las tarifas, afectaciones a la industria y posibles manifestaciones masivas.

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La alerta fue enviada a la Superintendencia de Sociedades en el marco del proceso de insolvencia transfronteriza de Canacol. Los contratos involucrados abastecen a empresas como Surtigas, Gases del Caribe y otras compañías que atienden a hogares, comercios y usuarios de gas vehicular.

Minenergía planteó dos escenarios. Si los comercializadores consiguen rápidamente fuentes alternativas, no habría interrupciones, aunque el mayor costo del gas podría trasladarse a los usuarios.

Si la sustitución es tardía o insuficiente, Colombia enfrentaría un déficit físico que podría llevar a restricciones del suministro, inicialmente para usuarios no esenciales y posteriormente para hogares.

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El Ministerio también alertó sobre posibles bloqueos y protestas, además de impactos en sectores productivos y riesgos para el empleo. Canacol representa cerca del 8 % de la demanda nacional de gas y más del 50 % del consumo del Caribe.

La situación también podría afectar la generación eléctrica, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño, que aumentaría la dependencia de las plantas térmicas. Por ello, la cartera recomendó una transición gradual antes de cancelar los contratos.

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