Por: El Espectador

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A pocos días de que venza el plazo para que las comisiones económicas del Congreso aprueben el monto del presupuesto nacional presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, continúan los diálogos entre los ministros y los legisladores. Este lunes se realizó una nueva reunión para discutir el proyecto que propone un presupuesto de 634,5 billones de pesos colombianos (COP). En este encuentro participaron Rodrigo Lara, ministro del Interior, y Miguel Gómez, jefe de la cartera de Hacienda, además de los presidentes de las comisiones y los ponentes del proyecto, respondiendo a los reclamos de congresistas por la ausencia del Ejecutivo en la discusión anterior. En esta ocasión, Lara afirmó que existe una “coalición amplia” en torno a la iniciativa, lo que, según sus palabras, garantiza armonía entre el Gobierno y el Legislativo.

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Según declaraciones recogidas por El Espectador, Lara destacó que “es importante que los mercados y los tenedores de bonos sepan que entre Gobierno y Legislativo hay armonía, que hay un esquema Gobierno-oposición muy claro y que el bloque de Gobierno es el mayoritario”. Estas afirmaciones buscan enviar un mensaje de confianza tanto a los actores económicos como a la ciudadanía acerca de la estabilidad que rodea la discusión presupuestal.

De acuerdo con la información, las comisiones económicas deben votar el monto del presupuesto antes del 15 de septiembre. Luego, hay 10 días más para avalar el articulado, tras lo cual el proyecto pasará a las plenarias. Estas últimas tendrán hasta el 20 de octubre para dar su visto bueno. Si esto no se logra, el presidente tendrá la facultad de expedir el presupuesto con las modificaciones propuestas en las comisiones, tal como ha sucedido en los dos ejercicios previos.

La estructura política dentro del Congreso favorece al Gobierno. Según El Espectador, el oficialismo cuenta con más de 180 votos en el pleno y tiene el respaldo de partidos como el Liberal, la U, Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional, Creemos, ASI, Partido Demócrata, Liga Gobernantes Anticorrupción, Defensores de la Patria y Colombia Justa Libres, aunque algunos de estos no tienen representación actual. Específicamente, en las comisiones económicas, de 90 integrantes, el Ejecutivo tendría como aliados a 61 legisladores, superando así la mayoría simple necesaria para la aprobación. A pesar de ese panorama favorable, desde el Congreso insisten en que la alineación política no garantiza el apoyo automático y exigen una negociación directa sobre las prioridades presupuestales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los partidos que apoyan el presupuesto del gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con El Espectador, el Gobierno cuenta con el respaldo de partidos como el Liberal, la U, Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional, Creemos, ASI, Partido Demócrata, Liga Gobernantes Anticorrupción, Defensores de la Patria y Colombia Justa Libres. Sin embargo, no todos tienen representación actualmente en el Legislativo y la coalición mayoritaria está dada principalmente por los partidos tradicionales y quienes conforman la alianza de gobierno.

¿Qué pasa si el Congreso no aprueba el presupuesto en el plazo establecido?

Si el Congreso no aprueba el presupuesto dentro de los plazos legales, el presidente Abelardo de la Espriella tendría la facultad de expedirlo directamente, incorporando las modificaciones propuestas por las comisiones económicas. Así ha ocurrido en los dos presupuestos precedentes, lo que garantiza que el Estado no quede sin plan financiero aprobado para el año siguiente.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.