Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha puesto en el centro del debate nacional la reducción del tamaño del Estado, una de sus principales promesas de campaña. De acuerdo con cifras oficiales de la Función Pública, el número total de servidores públicos registrados asciende a 1′422.061 personas. De esa totalidad, poco más de la mitad, el 53 %, corresponde a funcionarios cuyo salario proviene directamente del poder Ejecutivo.

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El desglose de estos trabajadores, establecido con corte a 2026, destaca que el grupo más numeroso es el del personal uniformado, con 417.013 personas, los cuales dependen exclusivamente del Ministerio de Defensa. Le sigue el cuerpo docente, ligado al Ministerio de Educación, que suma 338.623 empleados. El tercer grupo en tamaño corresponde a los empleados públicos, con 201.723.

Los informes de la Función Pública, citados por el gobierno, muestran que el número de estos empleados ha crecido en los últimos años en la mayoría de ramas. No obstante, dentro de los uniformados se identificó una reducción considerable entre 2016 y 2023; esta tendencia se revierte en 2024 y, para 2026, la cifra supera el registro de una década atrás, cuando sumaban 410.243. Por su parte, el número de trabajadores oficiales vivió una disminución entre 2019 y 2020, pasando de 23.237 a 16.796. Ahora, el total supera cualquier dato histórico anterior, llegando a 23.949 personas.

Aunque este recuento incluye únicamente a los servidores vinculados al Gobierno nacional, la Función Pública también detalla la composición en otras ramas: en el ámbito territorial hay 303.952 personas; en la rama judicial —que abarca juzgados y cortes—, 65.829; en entes autónomos, 61.389; y en órganos de control como la Contraloría y la Procuraduría, 23.973. En cuanto a otros órganos, la organización electoral —integrada por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral— cuenta con 4.332 empleados, la rama legislativa (el Congreso) suma 3.198, y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición —donde figura la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)—, 2.029 trabajadores.

Frente a esa estructura, el presidente De la Espriella envió la instrucción a sus ministros y directores de revisar detalladamente la contratación estatal en procura de un recorte significativo. Parte de ese ajuste prevé el cierre de embajadas y la fusión de misiones diplomáticas en países como Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, entre otros. Además, contempla la reapertura de la embajada en Israel, esta vez en Jerusalén.

Dentro del área de la paz, la administración plantea transformar el despacho del alto comisionado en una Consejería de Seguridad, que absorbería diversas agencias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz y otros temas asociados. Por el momento, no se han formalizado nombramientos para esas nuevas dependencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos empleados públicos tiene el Gobierno Nacional en Colombia según Función Pública?

Según datos de la Función Pública, actualmente hay un total de 1′422.061 personas registradas como servidores públicos en Colombia. De este universo, más de la mitad dependen directamente del poder Ejecutivo, siendo los uniformados y docentes los grupos más numerosos bajo el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, respectivamente.

¿Qué cambios propone el presidente Abelardo de la Espriella para cumplir su promesa de recorte del Estado?

El presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado medidas como la revisión de la contratación pública, el cierre y fusión de múltiples embajadas en diferentes países, y la reestructuración de entidades relacionadas con la paz. Aunque todavía no se han concretado cambios, se ha ordenado a las entidades estatales analizar cómo ajustar sus plantillas y estructura, incluyendo la integración de agencias bajo una nueva Consejería de Seguridad.

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