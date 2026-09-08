La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, habló sobre su futuro político y respondió a la pregunta de si contempla aspirar a la Presidencia de Colombia. Aunque no descartó que en algún momento pueda asumir nuevos retos, dejó claro que actualmente su prioridad es terminar su mandato al frente del departamento y cumplir los compromisos adquiridos con los chocoanos.

Sigue a PULZO en Discover

La mandataria reconoció que durante su administración ha tenido que enfrentar diferentes situaciones y emergencias, pero aseguró que su principal objetivo es llegar al 31 de diciembre de 2027 con la mayor cantidad posible de metas cumplidas. “Yo hoy soy la gobernadora del Chocó, mi aspiración es poder terminar mi mandato en las mejores condiciones posibles”, afirmó en entrevista con La FM.

(Vea también: “Vengan más, inviertan”: llamado de De la Espriella a empresarios que viajaron con él a Quibdó)

Sobre una eventual candidatura presidencial, Córdoba no cerró la puerta por completo. La gobernadora manifestó que sí quiere continuar en la política y seguir trabajando tanto por su departamento como por el país, aunque señaló que todavía no tiene definido cuál será el camino que seguirá una vez termine su periodo.

Lee También

“No tengo muy claro en qué sigue porque por supuesto que quiero seguir en la política, por supuesto que me gustaría seguir sirviéndole a mi departamento y a la nación”, expresó la mandataria. Sus palabras dejan abierta la posibilidad de que en el futuro pueda buscar otro cargo de elección popular, dependiendo de las circunstancias y del momento político.

Córdoba también aseguró que una eventual aspiración no dependería únicamente de una decisión personal. “Si el pueblo colombiano me quiere dar la oportunidad, no dispongo yo de qué manera, eso dependerá del momento y de Dios”, manifestó al ser consultada sobre sus planes y la posibilidad de llegar algún día a la Casa de Nariño.

Por ahora, la gobernadora insistió en que no quiere distraerse de sus responsabilidades actuales y reiteró que su mayor compromiso está con el Chocó. En medio de la atención que ha recibido por su gestión, Nubia Carolina Córdoba dejó claro que su prioridad hasta finales de 2027 será continuar como gobernadora, aunque sus declaraciones también alimentan las especulaciones sobre un eventual futuro en la política nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.