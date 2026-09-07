Un nuevo temblor fue reportado durante la noche de este lunes 7 de septiembre en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo tuvo una magnitud de 4,0 y se registró a las 9:01 p. m., con epicentro en Medio San Juan (Andagoya), Chocó.

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De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el evento tuvo una profundidad de 40 kilómetros. Minutos después del movimiento comenzaron a aparecer reportes de ciudadanos que aseguraron haberlo percibido en diferentes zonas del país.

El SGC mantiene habilitados sus canales para que los ciudadanos pueden informar dónde estaban cuando ocurrió el evento y describir los efectos que percibieron.

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¿Dónde se sintió el sismo de magnitud 4,0?

Los primeros reportes ciudadanos indican que el movimiento fue percibido en Quibdó (Chocó), donde habitantes señalaron haber sentido el temblor. También se registró un reporte desde Cali (Valle del Cauca), específicamente en el barrio La Flora.

El sismo igualmente fue reportado en Burzaco (Nariño), mientras que en Armenia (Quindío) una persona indicó que el movimiento se sintió durante pocos segundos.

Estos testimonios corresponden a reportes ciudadanos y pueden aumentar mientras más personas diligencien el formulario de Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano. La entidad utiliza esta información para conocer cómo fue percibido el movimiento en diferentes zonas del país.

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